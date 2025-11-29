logo
Da li kapiten Partizana zna nešto što mi ne znamo? Vanja Marinković se opet oglasio zbog Željka Obradovića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Kapiten Partizana Vanja Marinković pružio je podršku Željku Obradoviću jednom fotografijom.

Kapiten Partizana Vanja Marinković ponovo je pružio podršku treneru Željku Obradoviću koji i dalje nije povukao odluku o ostavci. Epilog sage u Humskoj saznaćemo danas poslije 11 časova, a tokom dana nekoliko igrača se oglasilo i pokazalo da stoji uz Obradovića.

Vanja je petak napisao: "Ako je do odgovornosti, ona je na nama koji smo na terenu! Ako je do časti, odavno si je dokazao! Ako šansa za nastavak postoji, hajde da zajedno dokažemo da smo drugačiji! U subotu je trening. Nadam se...", stajalo je na platformi "WhatsApp", a sada je ostavio samo fotografiju, bez riječi.

Očigledno da je Vanja shvatio da nije samo trener odgovoran za loše rezultate i očigledno se nada da će se pojaviti na treningu koji je zakazan za subotu od 17 časova.

Tagovi

Željko Obradović Vanja Marinković KK Partizan

