Željko Obradović zamolio Ostoju Mijailovića da podnese ostavku? Procurile informacije sa sastanka sa upravom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Prema novim informacijama Željko Obradović je tokom sastanka sa upravom kluba zamolio Ostoju Mijailovića da odstupi sa mjesta predsjednika KK Partizan.

Obradović tražio od Mijailovića da podnese ostavku Izvor: MN PRESS

Željko Obradović se za sada nije predomislio povodom date ostavke na mjesto trenera Partizana, a "Nova" prenosi da je na sastanku sa upravom zamolio predsjednika kluba Ostoju Mijailovića da odstupi sa te funkcije.

Na sastanku Željka Obradovića sa upravom se očekivalo da bude donesena konačna odluka o tome da li će on ostati na klupi kluba, ali za sada znamo da je zakazan novi sastanak za subotu u 11 časova na kome bi trebalo da bude donesena konačna odluka. 

Partizan svakako do četvrtka 4. decembra kada igra sa Bajernom mora da ima rješenje na klupi, a sada su se pojavile nove informacije o nedavno završenom sastanku. 

Željko zamolio Ostoju da ode

Prema navodima "Nove" Obradović je Mijailoviću naglasio da je za njega najbolje da odstupi sa mjesta predsjednika kluba. Sada se čekaju novi razgovori, a vidjećemo kako će se oni odviti i kakve će biti odluke. 

Za sada znamo da je Zoran Savić smijenjen sa mjesta sprortskog direktora, da su kandidati da ga naslijede Novica Veličković i Žarko Paspalj. Prema navodima medija Obradović je razočaran što nisu dovedeni igrači koji su bili njegov prvi izbor i za sada je njegova ostavka i dalje na snazi. 

Tagovi

KK Partizan Željko Obradović Ostoja Mijailović

