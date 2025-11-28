Partizan je ponudio Željku Obradoviću da uradi šta god smatra da treba sa timom i da otpusti najmanje trojicu igrača.

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović još uvijek nije donio konačnu odluku o povratku u Partizan. Podneo je neopozivu ostavku, ali u klubu rade sve što mogu da ga ubijede da promijeni odluku. Završen je sastanak koji je imao sa Ostojom Mijailovićem i Upravnim odborom i donosimo detalje tog sastanka.

Prema nezvaničnim informacijama MONDA Željku su date "odriješene ruke". Rečeno mu je da može da dođe do prekida saradnje sa najmanje trojicom igrača. Odnosno da uradi sve što smatra da je potrebno u ovom momentu.

Vidi opis Saznajemo šta je Partizan ponudio Obradoviću: Željko dobio "odriješene ruke", jasno je ko je na udaru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Da li će to da bude dovoljno za njega da promijeni odluku? Klub se zahvalio Zoran Saviću i to je vjerovatno jedan od prvih znakova koji ide u prilog tome da rade sve da bi omogućili Obradoviću uslove da se vrati i da ima potpunu autonomiju kada je u pitanju sastav tima i sve što slijedi.

Koji igrači su na udaru?

Ako se pogledaju dešavanja u klubu u posljednje vrijeme jasno je ko je glavni na udaru - Džabari Parker. Doveden je da bude lider tima, a do sada nije pokazao ništa što bi išlo u prilog tome. Osim te utakmice protiv Studentskog centra, ali ruku na srce nije zbog toga među najplaćenijima u timu.

Vrlo vjerovatno bi na tom spisku bio i Tajrik Džouns, što je moglo da se nasluti poslije Željkove izjave protiv Asvela, mada bi njegovim eventualnim otpuštanjem Partizan imao ogroman problem da pronađe novog centra. Posebno sa ovakvim stanjem na tržištu.

Treći koji je tu je Dilan Osetkovski koji dobija sve manju minutažu, mada se ni Šejk Milton nije "proslavio". Dvejn Vašington bi se možda našao "na tapetu" da nije cijele situacije sa povredom Karlika Džounsa i nedostatkom plejmejkera, pa djeluje da je za sada "bezbjedan".

(Nemanja Stanojčić - mondo.rs)