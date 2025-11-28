Otkrivamo kada Željko Obradović donosi konačnu odluku: Zakazana je hitna sjednica Partizana

Zakazana je hitna sjednica Partizana za subotu u 11 časova i tada će se znati konačna odluka Željka Obradovića

Željko Obradović će u subotu da saopšti konačnu odluku. Tada će da bude poznato da li će se vratiti na klupu Partizana. Prema nezvaničnim saznanjima MONDA u subotu u 11 časova održaće se hitna sednica kluba na kojoj će biti saopštena konačna odluka.

Podsjetimo Željko Obradović je na današnjem sastanku sa predsjednikom KK Partizan Ostojom Mijailovićem i članovima izvršnog odbora odbio da povuče ostavku, a navodno je problem zbog igrača i odnosa igrača prema njemu.

