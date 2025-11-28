logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkrivamo kada Željko Obradović donosi konačnu odluku: Zakazana je hitna sjednica Partizana

Otkrivamo kada Željko Obradović donosi konačnu odluku: Zakazana je hitna sjednica Partizana

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Zakazana je hitna sjednica Partizana za subotu u 11 časova i tada će se znati konačna odluka Željka Obradovića

Konačna odluka o Željku obradoviću u subotu u 11 časova Izvor: MN PRESS

Željko Obradović će u subotu da saopšti konačnu odluku. Tada će da bude poznato da li će se vratiti na klupu Partizana. Prema nezvaničnim saznanjima MONDA u subotu u 11 časova održaće se hitna sednica kluba na kojoj će biti saopštena konačna odluka.

Podsjetimo Željko Obradović je na današnjem sastanku sa predsjednikom KK Partizan Ostojom Mijailovićem i članovima izvršnog odbora odbio da povuče ostavku, a navodno je problem zbog igrača i odnosa igrača prema njemu.

Uskoro opširnije...

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Željko Obradović Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC