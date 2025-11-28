logo
Željko Obradović odbio da povuče ostavku!

Željko Obradović odbio da povuče ostavku!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Željko Obradović odbio je da se vrati na klupu Partizana zbog problema koje ima sa igračima i trenutnom situacijom

Željko Obradović odbio da povuče ostavku! Izvor: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

Željko Obradović odbio je da povuče ostavku.

To su najnovije informacije sa sastanka koji je održan u Beogradu između njega, predsjednika kluba Ostoje Mijailovića i čelnika Izvršnog odbora. Zašto? Navodno je problem zbog igrača i odnosa igrača prema njemu. Konačna odluka neće biti donesena prije subote.

"Najveća prepreka za povratak Željka na klupu jeste činjenica i njegovo mišljenje da nekolicina igrača ima problem sa njim, da ne odgovaraju na njegove zahtjeve i ignorišu ih. U takvim uslovima ne može da nastavi vođenje ekipe", prenosi "Sportal".

Trening Partizana zakazan je za subotu u 17 sati i tada će biti poznato sigurno kakva je konačna odluka.

Podsjetimo, trofejni stručnjak u četvrtak predveče vratio se u Beograd, a tamo ga je dočekala armija navijača koja mu je jasno stavila do znanja šta misli o njemu.

"Željko, ostani", orilo se aerodromom "Nikola Tesla" na kome je Obradović pokušavao da suzbije emocije i da se probije do automobila, da bi danas održao sastanak sa upravom Partizana.

Za to vreme, stižu šokantne informacije iz Grčke da je Obradović na meti drugih klubova. Kako je objavila grčka "Gazeta", za njegove usluge zainteresovani su solunski Aris i PAOK, koji su odmah pokušali da iskoriste situaciju u Partizanu.

Tagovi

Željko Obradović KK Partizan Evroliga

