Željka Obradovića već tražili drugi klubovi?

Željka Obradovića već tražili drugi klubovi?

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Prema pisanju grčke "Gazete" situaciju oko Željka Obradovića prate klubovi koje od skoro vode milijarderi.

zeljko obradovic zelja arisa i paok-a Izvor: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

U toku dana trebalo bi da se raspetlja sudbina Željka Obradovića koji će danas od 13 časova sa upravom razgovarati o svojoj neopozivoj ostavci. Jasno je da su Grobari odlučni da ga zadrže, rukovodstvo mu je dalo apsolutnu podršku nakon sedam poraza u osam mečeva Evrolige, pa se samo čeka da kaže "predomislio sam se".

Za to vrijeme, stižu šokantne informacije iz Grčke da je Obradović na meti drugih klubova. Kako je objavila grčka "Gazeta", za njegove usluge zainteresovani su solunski Aris i PAOK, koji su odmah pokušali da iskoriste situaciju u Partizanu.

U pitanju su inače klubovi koji su ostavili dubok trag u evropskoj košarci, a koji od skoro imaju nove bogate vlasnike. Tako je upravljanje Arisom preuzeo investicioni fond na čelu sa kineskim milijarderom Ričardom Hsijaom (ima samo 24 godine), dok je PAOK kupio grčki biznismen Aristotel Mistadakis i već krenuo na igrače poput Nanelija, Rediša, Gudaitisa i drugih.

Željko već rekao - samo Partizan

Međutim, sudeći po onome što je ranije govorio Željko Obradović za njega je opcija samo Partizan. Pričao je da poslije Partizana najvjerovatnije neće nigdje više raditi, tako da će gotovo izvjesno ostati samo "pusta želja" Arisa i PAOK-a, koji će ipak morati da se okrenu drugim rješenjima u evropskoj košarci.

Ostaje samo da se vidi da li će se Obradovićeva era u Partizanu nastaviti ili je pred njim duga pauza, možda i penzionerski dani ako ne dođe do preokreta.

U toku dana trebalo bi sve da bude poznato, a do tada možete da glasate u našoj anketi:

Anketa

Šta očekujete od sastanka Obradovića i uprave?

  • Obradović će ostati zbog Grobara

    54.17% (13)

  • Ništa, Obradović će otići iz kluba

    25% (6)

  • Ne znam, mislim da će saga potrajati još

    8.33% (2)

  • Mislim da će uprava ubediti Žoca da se predomisli

    12.5% (3)

Šta očekujete od sastanka Obradovića i uprave?

Rezultati


Tagovi

Željko Obradović KK Partizan KK PAOK Aris

