"Željko je samo emotivan, predomisliće se": Navijači Partizana pjevali i poručili da Obradović ostaje

Jedan od okupljenih navijača Partizana je na aerodromu "Nikola Tesla" poručio da će se Željko Obradović predomisliti i ostati trener Partizana.

Izvor: Youtube/Sport klub

Željko Obradović je sletio u Beograd nakon leta iz Atine koji su pratile hiljade navijača Partizana, a čim je kročio u Beograd navijači su mu zapjevali. Skandirali su mu ime i prezime, a pjesma nije prestajala dok se nekako probijao kroz masu.

Na kraju je Obradović jedva prošao, a navijači koji su mu skandirali "Željko, ostani" i "Ugovor Željku". Nakon svega poručili su da će on ostati trener Partizana. Na pitanje reportera "Sport kluba"

"Ne mislimo o tome. To ne smije da se desi. On je samo emotivan kao i mi i on će se predomisliti. Pokušao sam da ga vidim, ali nisam uspio. Kao da je tu, evo ga na majici", rekao je jedan od okupljenih navijača pokazujući na majicu na kojoj je lik Željka Obradovića.

Kako je let iz Atine kasnio sat vremena, tako se punio dolazni terminal na aerodromu "Nikola Tesla", a reporterka MONDA Tijana Jevtić uspjela je da se približi i da zabilježi momenat kada se Obradović pojavio pred navijačima.

Pogledajte taj momenat: