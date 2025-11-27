Oglasio se menadžer Željka Obradovića: Javio se u toku "Žocovog" leta iz Atine za Beograd

Poznati srpski košarkaški agent Aleksandar Rašković oglasio se o povratku Željka Obradović u Beograd

Izvor: MN PRESS

Dok se Željko Obradović vraća iz Atine u Beograd, gdje su mu navijači Partizana pripremili veliki doček na aerodromu, oglasio se njegov menadžer Aleksandar Rašković.

Uz pjesmu Ar-Kelija "I believe I can fly", on je podijelio fotografiju na kojoj se vidi da je let aviona u kojem je Željko Obradović trenutno najpraćeniji na svijetu.

Izvor: Instagram/alexander.raskovic

Obradović je u srijedu podnio ostavku i zvanično napustio Partizan, ali je klub dan kasnije na sjednici Upravnog odbora odlučio da ne prihvata tu "Žocovu" odluku i da mu pruža puno povjerenje.

U takvoj situaciji, navijači Partizana odlučili su da naprave doček Obradoviću na beogradskom aerodromu i okupili su se u velikom broju, pogledajte: