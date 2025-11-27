logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasio se menadžer Željka Obradovića: Javio se u toku "Žocovog" leta iz Atine za Beograd

Oglasio se menadžer Željka Obradovića: Javio se u toku "Žocovog" leta iz Atine za Beograd

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Poznati srpski košarkaški agent Aleksandar Rašković oglasio se o povratku Željka Obradović u Beograd

Aleksandar Rašković oglasio se o povratku Željka Obradović u Beograd Izvor: MN PRESS

Dok se Željko Obradović vraća iz Atine u Beograd, gdje su mu navijači Partizana pripremili veliki doček na aerodromu, oglasio se njegov menadžer Aleksandar Rašković.

Uz pjesmu Ar-Kelija "I believe I can fly", on je podijelio fotografiju na kojoj se vidi da je let aviona u kojem je Željko Obradović trenutno najpraćeniji na svijetu.

Izvor: Instagram/alexander.raskovic

Obradović je u srijedu podnio ostavku i zvanično napustio Partizan, ali je klub dan kasnije na sjednici Upravnog odbora odlučio da ne prihvata tu "Žocovu" odluku i da mu pruža puno povjerenje.

U takvoj situaciji, navijači Partizana odlučili su da naprave doček Obradoviću na beogradskom aerodromu i okupili su se u velikom broju, pogledajte: 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željko Obradović KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC