Let Željka Obradovića najpraćeniji na svijetu: Hiljade čekaju da se vrati, spreman je i doček

Avion u kome je po navodima domaćih medija Željko Obradović je u ovom trenutku ubjedljivo najpraćeniji let na svijetu.
Željko Obradović je trenutno u najpraćenijem avionu na svijetu! Prema informacijama koje su došle do srpskih medija, najtrofejniji trener u istoriji evropske košarke poletio je u 16.35 iz Atine i trebalo bi da stigne oko 17.15 u Beograd, a njegov let je najpraćeniji na svetu.
Pouzdani sajt "Flight Radar" je pred polijetanje navodio da je ovaj let online pratilo 8.000 zainteresoanih, a po polijetanju je ta brojka išla i preko 10.000 zainteresovanih koji su pratili šta je sa avionom u kome se u Beograd vraća Željko Obradović.
Kolika je zainteresovanost za povratak Željka Obradića govori i to da je na drugom mjestu let koji prati 1.150 ljudi i koji leti u Soči, a zatim je na trećem mjestu let koji prati 1.100 ljudi.
Šta se zapravo dešava?
On je nakon poraza Partizana od Panatinaikosa ostao u Atini dan duže, a tada je podnio ostavku na mjesto trenera Partizana. Oprostio se od navijača pismom, ali je na sjednici Upravnog odbora njegova ostavka nije prihvaćena.
Zatim su se navijači Partizana organizovali i pozvali da se dođe na aerodrom i da se dočeka Željko Obradović, vjerovatno sa ciljem da ga ubijede da se predomisli.