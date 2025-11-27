"Više od ovoga ne mogu da vam obećam": Željka stotine navijača molile da ostane, rekao im samo jedno

Nije prvi put da će navijači pokušati da ubijede Željka Obradovića da promijeni odluku o odlasku iz kluba. Pokušali su to i navijači Panatinaikosa 2012. godine.
Željko Obradović dao je ostavku, ali čelni ljudi Partizana to nisu prihvatili. Na sjednici Upravnog odbora su odlučili da urade sve da ga nagovore da promijeni mišljenje i da ostane na mjestu trenera. Poslije toga su navijači saopštili da će ga dočekati na aerodromu, na letu iz Atine, a nije prvi put da se tako nešto dešava. Mogu da se povuku i neke sličnosti sa Panatinaikosom.
Kada je sa Panatinaikosom izgubio u finalu plej-ofa, oko 1.000 navijača došlo je u hotel da ga podrži. Bilo je to 2012. godine. Ni poraz od Olimpijakosa nije uticao na pristalice "zelenih" koje su se tada okupile sa jednim ciljem, da mu pruže podršku i da traže da ostane.
"Moja budućnost je ovdje, sa vama. Moje srce je ovdje, moj dom, moj život. Želim da svi ostanemo i učiniću sve da ostanem, ali više od toga ne mogu da vam obećam", rekao im je Željko tada.
Kada je završio izlaganje krenulo je slavlje kao da je u pitanju gol za titulu u finalu Lige šampiona u fudbalu u 90. minutu...
"Ne mogu i ne želim to da zamislim"
Najbolji igrač grčkog tima Dimitris Dijamantidis tada je upitan da li bi mogao da zamisli Panatinaikos bez Željka Obradovića na klupi.
"Ne mogu i ne želim", kratko je poručio Dijamantidis tada.
Kako se tada završilo? Tako što je Željko ipak odlučio da ode poslije 13 godina u klubu. Napravio je godinu dana pauze i onda je potpisao za Fenerbahče i doveo ga na krov Evrope. Navijači Partizana učiniće sve da ga ubijede i da ishod bude drugačiji.
