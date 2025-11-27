"Željko, odustani": Partizan ne prihvata ostavku i spreman je da moli Obradovića da ostane!

KK Partizan oglasio se saopštenjem poslije hitne sjednice Izvršnog odbora.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan oglasio se nakon održane hitne sednice Izvršnog odbora povodom ostavke Željka Obradovića.

Crno-bijeli su jednoglasno izglasali povjerenje iskusnom strategu i odlučili da ne prihvate njegovu ostavku.

Saopštenje crno-bijelih prenosimo u cijelosti:

"U četvrtak, 27. novembra je održana hitna sjednica Izvršnog odbora KK Partizan Mozzart Bet na temu novonastale situacije u Klubu, nakon jučerašnje, neopozive ostavke trenera prvog tima, Željka Obradovića.

Uprkos tome, Izvršni odbor je na prijedlog predsjednika Ostoje Mijailovića jednoglasno doneo odluku se sa ostavkom Željka Obradovića ne saglasi i pruži mu bezrezervnu podršku, sa željom da ostane prvi trener KK Partizan Mozzart Bet i povuče neophodne poteze koji bi donijeli boljitak u rezultatima crno-belih.

Nakon ove odluke, Klub se obratio Željku Obradoviću i od njega tražio da svoju ostavku razmotri još jednom, od iste odustane i nastavi sa radom", navodi se na sajtu Partizana.