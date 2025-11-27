logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko odlučuje o ostanku Željka Obradovića u Partizanu? Od glumca do legendi u Upravnom odboru

Ko odlučuje o ostanku Željka Obradovića u Partizanu? Od glumca do legendi u Upravnom odboru

Autor Dušan Ninković
0

Pored prvog čovjeka kluba Ostoje Mijailovića, o odlasku Željka Obradovića razgovaraće i svi članovi Upravnog odbora koji broji preko 20 članova.

Ko je u upravi KK Partizan koja odlučuje o ostavci Željka Obradovića Izvor: MN PRESS

Najtrofejniji evropski trener svih vremena Željko Obradović podnio je ostavku, ali se u Partizanu ne mire lako sa tom odlukom. Dan nakon što je Obradović saopštio da napušta klub, zaseda Upravni odbor crno-bijelih, a jedina tačka dnevnog reda biće pokušaj da se Željko u ekspresnom roku vrati na posao!

Za četvrtak (14:00) zakazana je hitna sjednica Izvršnog odbora KK Partizan gde će jedina tema biti Željko Obradović koji se iz Atine nije vratio u Beograd. Takođe, zasjedaće Upravni odbor košarkaškog kluba Partizan koji ima posljednju riječ kada su ovakve stvari u pitanju. Imaju crno-bijeli vremena da pokušaju da nagovore legendu da se predomisli i nastavi svoj drugi mandat u Partizanu, ali pitanje je koliko je to vjerovatno. Obradović je preuzeo krivicu "za sve loše stvari koje su se desile ove sezone", što je jasna i nedvosmislena poruka.

Na sjednicama koje će biti organizovane u toku današnjeg dana govoriće se o ostanku Željka Obradovića na klupi Partizana, a treba napomenuti da Upravni odbor čini više od 20 ljudi i da će oni imati konačnu riječ. Ovo je spisak članova Upravnog odbora KK Partizan, koji imaju mogućnost da postavljaju i smenjuju trenera prvog tima.

Anketa

Ko bi trebalo da nasledi Željka Obradovića?

  • Andrea Trinkijeri

    31.63% (31)

  • Aleksandar Saša Đorđević

    46.94% (46)

  • Aleksandar Džikić

    6.12% (6)

  • Nenad Čanak

    5.1% (5)

  • Vlade Jovanović

    5.1% (5)

  • Samo strani trener može da ga zameni

    2.04% (2)

  • Bogdan Karaičić

    3.06% (3)

Ko bi trebalo da nasledi Željka Obradovića?

Rezultati

Ko čini Upravni odbor KK Partizan?

  • Ostoja Mijailović, predsednik
  • Dejan Čakajac, potpredsednik
  • Nenad Kovač, potpredsednik
  • Kiril Tjurdenjev, član
  • Nebojša Iković, član
  • Vojislav Lazarević, član
  • Milija Babović, član
  • Nebojša Šaranović, član
  • Milan Iskrin, član
  • Đorđe Lukić, član
  • Ivan Trifunović, član
  • Aleksandar Mihailović, član
  • Marko Ribarić, član
  • Saša Pavlović, član
  • Prof. dr Slaviša Putić, član
  • Bogdan Diklić, član
  • Ivan Bajković, član
  • Slobo Spasojević, član
  • Ivana Jeremić, član
  • Vasileos Papadopulos, član
  • Srđan Milovanović, član

Po statutu koji važi u košarkaškom klubu Partizan, Upravni odmor postavlja i smenjuje trenera prvog tima! Dio statuta prenosimo sa sajta KK Partizan u cijelosti, bez izmjena.

"Prvog trenera postavllja i razrešava Upravni odbor na prijedlog sportskog direktora. Upravni odbor postavlja i razrješava glavnog trenera na prijedlog Sportskog direktora po pribavljenom mišljenju Stručnog savjeta", navodi se na zvaničnom sajtu, a pitanje je da li će do novog izbora i doći jer Upravni odbor za sada ima ideju da Željka Obradovića vrati na klupu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željko Obradović KK Partizan Ostoja Mijailović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC