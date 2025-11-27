Pored prvog čovjeka kluba Ostoje Mijailovića, o odlasku Željka Obradovića razgovaraće i svi članovi Upravnog odbora koji broji preko 20 članova.
Najtrofejniji evropski trener svih vremena Željko Obradović podnio je ostavku, ali se u Partizanu ne mire lako sa tom odlukom. Dan nakon što je Obradović saopštio da napušta klub, zaseda Upravni odbor crno-bijelih, a jedina tačka dnevnog reda biće pokušaj da se Željko u ekspresnom roku vrati na posao!
Za četvrtak (14:00) zakazana je hitna sjednica Izvršnog odbora KK Partizan gde će jedina tema biti Željko Obradović koji se iz Atine nije vratio u Beograd. Takođe, zasjedaće Upravni odbor košarkaškog kluba Partizan koji ima posljednju riječ kada su ovakve stvari u pitanju. Imaju crno-bijeli vremena da pokušaju da nagovore legendu da se predomisli i nastavi svoj drugi mandat u Partizanu, ali pitanje je koliko je to vjerovatno. Obradović je preuzeo krivicu "za sve loše stvari koje su se desile ove sezone", što je jasna i nedvosmislena poruka.
Ko odlučuje o ostanku Željka Obradovića u Partizanu? Od glumca do legendi u Upravnom odboru
Na sjednicama koje će biti organizovane u toku današnjeg dana govoriće se o ostanku Željka Obradovića na klupi Partizana, a treba napomenuti da Upravni odbor čini više od 20 ljudi i da će oni imati konačnu riječ. Ovo je spisak članova Upravnog odbora KK Partizan, koji imaju mogućnost da postavljaju i smenjuju trenera prvog tima.
Ko čini Upravni odbor KK Partizan?
- Ostoja Mijailović, predsednik
- Dejan Čakajac, potpredsednik
- Nenad Kovač, potpredsednik
- Kiril Tjurdenjev, član
- Nebojša Iković, član
- Vojislav Lazarević, član
- Milija Babović, član
- Nebojša Šaranović, član
- Milan Iskrin, član
- Đorđe Lukić, član
- Ivan Trifunović, član
- Aleksandar Mihailović, član
- Marko Ribarić, član
- Saša Pavlović, član
- Prof. dr Slaviša Putić, član
- Bogdan Diklić, član
- Ivan Bajković, član
- Slobo Spasojević, član
- Ivana Jeremić, član
- Vasileos Papadopulos, član
- Srđan Milovanović, član
Po statutu koji važi u košarkaškom klubu Partizan, Upravni odmor postavlja i smenjuje trenera prvog tima! Dio statuta prenosimo sa sajta KK Partizan u cijelosti, bez izmjena.
"Prvog trenera postavllja i razrešava Upravni odbor na prijedlog sportskog direktora. Upravni odbor postavlja i razrješava glavnog trenera na prijedlog Sportskog direktora po pribavljenom mišljenju Stručnog savjeta", navodi se na zvaničnom sajtu, a pitanje je da li će do novog izbora i doći jer Upravni odbor za sada ima ideju da Željka Obradovića vrati na klupu.