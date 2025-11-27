Ko odlučuje o ostanku Željka Obradovića u Partizanu? Od glumca do legendi u Upravnom odboru

Pored prvog čovjeka kluba Ostoje Mijailovića, o odlasku Željka Obradovića razgovaraće i svi članovi Upravnog odbora koji broji preko 20 članova.

Najtrofejniji evropski trener svih vremena Željko Obradović podnio je ostavku, ali se u Partizanu ne mire lako sa tom odlukom. Dan nakon što je Obradović saopštio da napušta klub, zaseda Upravni odbor crno-bijelih, a jedina tačka dnevnog reda biće pokušaj da se Željko u ekspresnom roku vrati na posao!

Za četvrtak (14:00) zakazana je hitna sjednica Izvršnog odbora KK Partizan gde će jedina tema biti Željko Obradović koji se iz Atine nije vratio u Beograd. Takođe, zasjedaće Upravni odbor košarkaškog kluba Partizan koji ima posljednju riječ kada su ovakve stvari u pitanju. Imaju crno-bijeli vremena da pokušaju da nagovore legendu da se predomisli i nastavi svoj drugi mandat u Partizanu, ali pitanje je koliko je to vjerovatno. Obradović je preuzeo krivicu "za sve loše stvari koje su se desile ove sezone", što je jasna i nedvosmislena poruka.

Na sjednicama koje će biti organizovane u toku današnjeg dana govoriće se o ostanku Željka Obradovića na klupi Partizana, a treba napomenuti da Upravni odbor čini više od 20 ljudi i da će oni imati konačnu riječ. Ovo je spisak članova Upravnog odbora KK Partizan, koji imaju mogućnost da postavljaju i smenjuju trenera prvog tima.

Ko čini Upravni odbor KK Partizan?

Ostoja Mijailović, predsednik

Dejan Čakajac, potpredsednik

Nenad Kovač, potpredsednik

Kiril Tjurdenjev, član

Nebojša Iković, član

Vojislav Lazarević, član

Milija Babović, član

Nebojša Šaranović, član

Milan Iskrin, član

Đorđe Lukić, član

Ivan Trifunović, član

Aleksandar Mihailović, član

Marko Ribarić, član

Saša Pavlović, član

Prof. dr Slaviša Putić, član

Bogdan Diklić, član

Ivan Bajković, član

Slobo Spasojević, član

Ivana Jeremić, član

Vasileos Papadopulos, član

Srđan Milovanović, član

Po statutu koji važi u košarkaškom klubu Partizan, Upravni odmor postavlja i smenjuje trenera prvog tima! Dio statuta prenosimo sa sajta KK Partizan u cijelosti, bez izmjena.

"Prvog trenera postavllja i razrešava Upravni odbor na prijedlog sportskog direktora. Upravni odbor postavlja i razrješava glavnog trenera na prijedlog Sportskog direktora po pribavljenom mišljenju Stručnog savjeta", navodi se na zvaničnom sajtu, a pitanje je da li će do novog izbora i doći jer Upravni odbor za sada ima ideju da Željka Obradovića vrati na klupu.