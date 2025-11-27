logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan nudi Željku Obradoviću nezamislivo: Zamijeniće i cijeli tim, samo da ne ode!

Partizan nudi Željku Obradoviću nezamislivo: Zamijeniće i cijeli tim, samo da ne ode!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

KK Partizan po svaku cijenu želi da vrati Željka Obradovića.

Hoće li Željko Obradović ostati trener Partizana Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Željko Obradović dao je neoozivu ostavku, ali je ona jednoglasnom odlukom Izvršnog odbora odbijena. Očekuje se da iskusni strateg tokom dana stigne u Beograd iz Atine i sjedne za pregovarački sto sa čelnicima kluba. Kako će Ostoja Mijailović ubijediti Obradovića da ostane nakon što je uputio oproštajno pismo navijačima?

Kako prenosi "Mozzartsport", u Partizanu vjeruju da je šansa da se Obradović predomisli velika i kako niko nijednog trenutka nije sumnjao u njegov rad. Ostavka je očigledno odgovoran i moralni čin, ali je ujedno i radikalan ukoliko se uzme u obzir kakve planove su crno-bijeli imali sa legendom kluba.

Na sjednici se nisu ni pominjala imena potencijalnih nasljednika, a kako navodi pomenuti izvor Partizan je spreman da Obradoviću da apsolutnu slobodu i punu podršku da se zahvali na saradnji svakome za koga smatra da dosašnjim igrama i zalaganjem nije opravdao povjerenje, čak da zamijeni kompletan tim, ukoliko je potrebno.

Podsjetimo, Partizan je pretprošle sezone zamijenio kompletnu ekipu kada je ostao samo Balša Koprivica, dok su u minulom ljetnom prelaznom roku stigli Šejk Milton, Dilan Osetkovski, Džabari Parker, naknadno su im se pridružili Bruno Fernando i Nik Kalates.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željko Obradović KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC