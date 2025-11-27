Partizan nudi Željku Obradoviću nezamislivo: Zamijeniće i cijeli tim, samo da ne ode!

KK Partizan po svaku cijenu želi da vrati Željka Obradovića.

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Željko Obradović dao je neoozivu ostavku, ali je ona jednoglasnom odlukom Izvršnog odbora odbijena. Očekuje se da iskusni strateg tokom dana stigne u Beograd iz Atine i sjedne za pregovarački sto sa čelnicima kluba. Kako će Ostoja Mijailović ubijediti Obradovića da ostane nakon što je uputio oproštajno pismo navijačima?

Kako prenosi "Mozzartsport", u Partizanu vjeruju da je šansa da se Obradović predomisli velika i kako niko nijednog trenutka nije sumnjao u njegov rad. Ostavka je očigledno odgovoran i moralni čin, ali je ujedno i radikalan ukoliko se uzme u obzir kakve planove su crno-bijeli imali sa legendom kluba.

Na sjednici se nisu ni pominjala imena potencijalnih nasljednika, a kako navodi pomenuti izvor Partizan je spreman da Obradoviću da apsolutnu slobodu i punu podršku da se zahvali na saradnji svakome za koga smatra da dosašnjim igrama i zalaganjem nije opravdao povjerenje, čak da zamijeni kompletan tim, ukoliko je potrebno.

Podsjetimo, Partizan je pretprošle sezone zamijenio kompletnu ekipu kada je ostao samo Balša Koprivica, dok su u minulom ljetnom prelaznom roku stigli Šejk Milton, Dilan Osetkovski, Džabari Parker, naknadno su im se pridružili Bruno Fernando i Nik Kalates.