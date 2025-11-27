Partizan nudi Željku Obradoviću nezamislivo: Zamijeniće i cijeli tim, samo da ne ode!

KK Partizan po svaku cijenu želi da vrati Željka Obradovića.
Trener Partizana Željko Obradović dao je neoozivu ostavku, ali je ona jednoglasnom odlukom Izvršnog odbora odbijena. Očekuje se da iskusni strateg tokom dana stigne u Beograd iz Atine i sjedne za pregovarački sto sa čelnicima kluba. Kako će Ostoja Mijailović ubijediti Obradovića da ostane nakon što je uputio oproštajno pismo navijačima?
Kako prenosi "Mozzartsport", u Partizanu vjeruju da je šansa da se Obradović predomisli velika i kako niko nijednog trenutka nije sumnjao u njegov rad. Ostavka je očigledno odgovoran i moralni čin, ali je ujedno i radikalan ukoliko se uzme u obzir kakve planove su crno-bijeli imali sa legendom kluba.
Na sjednici se nisu ni pominjala imena potencijalnih nasljednika, a kako navodi pomenuti izvor Partizan je spreman da Obradoviću da apsolutnu slobodu i punu podršku da se zahvali na saradnji svakome za koga smatra da dosašnjim igrama i zalaganjem nije opravdao povjerenje, čak da zamijeni kompletan tim, ukoliko je potrebno.
Podsjetimo, Partizan je pretprošle sezone zamijenio kompletnu ekipu kada je ostao samo Balša Koprivica, dok su u minulom ljetnom prelaznom roku stigli Šejk Milton, Dilan Osetkovski, Džabari Parker, naknadno su im se pridružili Bruno Fernando i Nik Kalates.