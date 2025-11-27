logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Isplivala poruka Željka Obradovića poslije ostavke: Ovako se oprostio od Partizana

Isplivala poruka Željka Obradovića poslije ostavke: Ovako se oprostio od Partizana

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović je završio mandat na klupi Partizana.

Poruka Željka Obradovića poslije ostavke u Partizanu Izvor: MN PRESS

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović podnio je neopozivu ostavku na funkciju koju je imao tokom prethodne četiri godine, pa će košarkaški klub Partizan u nastavku sezone imati novog trenera. Obradović se navijačima Partizana obratio pismom koje je objavljeno na sajtu kluba, a društvenim mrežama kruži i poruka koju je poslao nakon ostavke.

Kako se može pročitati u poruci koju je napisao trener koji je Partizanu donio jedinu evropsku titulu, teško mu je zbog rastanka, ali to smatra najboljim potezom u ovom trenutku. "Hvala Vam ljudi na svemu, uvijek uz Partizan, mnogo je teško ali moramo svi dalje", napisao je Obradović u srijedu uveče, nekoliko sati nakon što je postalo jasno da prestaje njegov mandat.

Obradović je odluku o ostavci donio nakon poraza Partizana od Panatinaikosa u Atini, a sve zbog loših rezultata na početku nove sezone. Crno-bijeli trenutno imaju skor 4-9 i nalaze se pri dnu tabele. U ovom trenutku Partizanu se daju male šanse za plasman u Top10 na kraju ligaškog dijela sezone, a još jedna sezona bez doigravanja bila bi veoma loša za crno-bijele.

Sa druge strane, Obradović već zna svoj sljedeći korak. On je još prije nekoliko godina istakao da su opcije "Partizan ili ništa", odnosno da sebe ne vidi ni u jednom drugom klubu. Rastanak sa crno-bijelima mogao bi da znači i kraj najveće trenerske karijere u evropskoj košarci ikada.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željko Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC