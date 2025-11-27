Željko Obradović je završio mandat na klupi Partizana.
Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović podnio je neopozivu ostavku na funkciju koju je imao tokom prethodne četiri godine, pa će košarkaški klub Partizan u nastavku sezone imati novog trenera. Obradović se navijačima Partizana obratio pismom koje je objavljeno na sajtu kluba, a društvenim mrežama kruži i poruka koju je poslao nakon ostavke.
Kako se može pročitati u poruci koju je napisao trener koji je Partizanu donio jedinu evropsku titulu, teško mu je zbog rastanka, ali to smatra najboljim potezom u ovom trenutku. "Hvala Vam ljudi na svemu, uvijek uz Partizan, mnogo je teško ali moramo svi dalje", napisao je Obradović u srijedu uveče, nekoliko sati nakon što je postalo jasno da prestaje njegov mandat.
Obradović je odluku o ostavci donio nakon poraza Partizana od Panatinaikosa u Atini, a sve zbog loših rezultata na početku nove sezone. Crno-bijeli trenutno imaju skor 4-9 i nalaze se pri dnu tabele. U ovom trenutku Partizanu se daju male šanse za plasman u Top10 na kraju ligaškog dijela sezone, a još jedna sezona bez doigravanja bila bi veoma loša za crno-bijele.
Isplivala poruka Željka Obradovića poslije ostavke: Ovako se oprostio od Partizana
Sa druge strane, Obradović već zna svoj sljedeći korak. On je još prije nekoliko godina istakao da su opcije "Partizan ili ništa", odnosno da sebe ne vidi ni u jednom drugom klubu. Rastanak sa crno-bijelima mogao bi da znači i kraj najveće trenerske karijere u evropskoj košarci ikada.