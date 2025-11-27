logo
"Željko, ako je do odgovornosti i časti...": Kapiten Partizana poslao poruku Željku Obradoviću 1

"Željko, ako je do odgovornosti i časti...": Kapiten Partizana poslao poruku Željku Obradoviću

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs Izvor Sport klub
1

Vanja Marinković oglasio se poslije ostavke Željka Obradovića i želi da on promijeni odluku i da ostane u Partizanu.

Vanja Marinković želi da Željko Obradović ostane Izvor: MN PRESS

Vanja Marinković želi da Željko Obradović promijeni odluku i da ostane u Partizanu. Kapiten Partizana oglasio se i tom prilikom je spomenuo i igrače i odgovornost koji imaju svi koji su u klubu. Pozvao ga je da vodi trening u subotu.

"Ako je do odgovornosti, ona je na nama koji smo na terenu! Ako je do časti, odavno si je dokazao! Ako šansa za nastavak postoji, hajde da zajedno dokažemo da smo drugačiji! U subotu je trening. Nadam se... zajedno", napisao je Vanja Marinković na platformi "WhatsApp", a prenosi "Sport klub"

Željko je objavio emotivno pismo i poručio da je odlučio da se povuče sa mjesta trenera i da je ostavka neopoziva. Međutim, uprava kluba je njegovu ostavku odbila. Svi žele da se nastavi zajednička saradnja i da nastave zajednički put.

Da li će kapiten Marinković uspjeti da ga ubijedi i da li će imati uticaj? Saznaće se i uskoro, jer Željko uskoro slijeće u Beograd i njegov let je najpraćeniji na svijetu.

Tagovi

Željko Obradović Vanja Marinković KK Partizan

Peđa

Svi smo mi Žoc???? Partizannnn....

