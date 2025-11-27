Navijači Partizana okupili su se na aerodromu "Nikola Tesla" da dočekaju Željka Obradovića koji stiže iz Atine.
Navijači Partizana okupili su se na aerodromu "Nikola Tesla" da dočekaju Željka Obradovića. Nakon što se pojavila informacija da će se najtrofejniji evropski stručnjak vratiti u Beograd avionom iz Atine koji je trebalo da poleti u 16:35 navijači su se organizovali i došli su da ga dočekaju.
Let je kasnio skoro sat vremena i očekuje se da će sletjeti tek oko 18 časova, što je pomoglo mnogima da stignu na vrijeme, a sve je više navijača koji nose transparente sa likom Obradovića i pjevaju navijačke pjesme. Pogledajte kakva je atmosfera na aerodromu:
Ovako navijači dočekuju Željka Obradovića: Dolazi najpraćenijim letom na svijetu, Grobari okupirali aerodrom
Let kojim stiže Obradović je u nekim momentima na sajtu "Flight Radar" imao i preko 10.000 ljudi koji ga prate i najpraćeniji je ubjedljivo na svetu u ovom momentu.
Željko Obradović je poslije poraza crno-bijelih u Evroligi od Panatinaikosa u Evroligi podnio ostavku i oprostio se u otvorenom pismu od navijača. Ipak Upravni odbor tu ostavku nije uvažio i sada se čeka rasplet događaja.
Obradović je doživeo nešto slično prije 13 godina kada je u Atini napuštao Panatinaikos, ali tada nije promijenio odluku i napustio je "zelene". Vidjećemo sada da li će ga navijači ubediti da ostane. Poslušajte pjesmu kojom Grobari dočekuju Obradovića:
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!