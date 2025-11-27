logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovako navijači dočekuju Željka Obradovića: Dolazi najpraćenijim letom na svijetu, Grobari okupirali aerodrom

Ovako navijači dočekuju Željka Obradovića: Dolazi najpraćenijim letom na svijetu, Grobari okupirali aerodrom

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Navijači Partizana okupili su se na aerodromu "Nikola Tesla" da dočekaju Željka Obradovića koji stiže iz Atine.

Navijači Partizana čekaju Željka Obradovića na aerodromu Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Navijači Partizana okupili su se na aerodromu "Nikola Tesla" da dočekaju Željka Obradovića. Nakon što se pojavila informacija da će se najtrofejniji evropski stručnjak vratiti u Beograd avionom iz Atine koji je trebalo da poleti u 16:35 navijači su se organizovali i došli su da ga dočekaju.

Let je kasnio skoro sat vremena i očekuje se da će sletjeti tek oko 18 časova, što je pomoglo mnogima da stignu na vrijeme, a sve je više navijača koji nose transparente sa likom Obradovića i pjevaju navijačke pjesme. Pogledajte kakva je atmosfera na aerodromu:

Let kojim stiže Obradović je u nekim momentima na sajtu "Flight Radar" imao i preko 10.000 ljudi koji ga prate i najpraćeniji je ubjedljivo na svetu u ovom momentu. 

Željko Obradović je poslije poraza crno-bijelih u Evroligi od Panatinaikosa u Evroligi podnio ostavku i oprostio se u otvorenom pismu od navijača. Ipak Upravni odbor tu ostavku nije uvažio i sada se čeka rasplet događaja.

Obradović je doživeo nešto slično prije 13 godina kada je u Atini napuštao Panatinaikos, ali tada nije promijenio odluku i napustio je "zelene". Vidjećemo sada da li će ga navijači ubediti da ostane. Poslušajte pjesmu kojom Grobari dočekuju Obradovića: 

Pogledajte

00:20
Navijači Partizana dočekuju Željka Obradovića
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Željko Obradović KK Partizan Grobari navijači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC