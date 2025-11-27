Ovako navijači dočekuju Željka Obradovića: Dolazi najpraćenijim letom na svijetu, Grobari okupirali aerodrom

Navijači Partizana okupili su se na aerodromu "Nikola Tesla" da dočekaju Željka Obradovića koji stiže iz Atine.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Navijači Partizana okupili su se na aerodromu "Nikola Tesla" da dočekaju Željka Obradovića. Nakon što se pojavila informacija da će se najtrofejniji evropski stručnjak vratiti u Beograd avionom iz Atine koji je trebalo da poleti u 16:35 navijači su se organizovali i došli su da ga dočekaju.

Let je kasnio skoro sat vremena i očekuje se da će sletjeti tek oko 18 časova, što je pomoglo mnogima da stignu na vrijeme, a sve je više navijača koji nose transparente sa likom Obradovića i pjevaju navijačke pjesme. Pogledajte kakva je atmosfera na aerodromu:

Let kojim stiže Obradović je u nekim momentima na sajtu "Flight Radar" imao i preko 10.000 ljudi koji ga prate i najpraćeniji je ubjedljivo na svetu u ovom momentu.

Željko Obradović je poslije poraza crno-bijelih u Evroligi od Panatinaikosa u Evroligi podnio ostavku i oprostio se u otvorenom pismu od navijača. Ipak Upravni odbor tu ostavku nije uvažio i sada se čeka rasplet događaja.

Obradović je doživeo nešto slično prije 13 godina kada je u Atini napuštao Panatinaikos, ali tada nije promijenio odluku i napustio je "zelene". Vidjećemo sada da li će ga navijači ubediti da ostane. Poslušajte pjesmu kojom Grobari dočekuju Obradovića:

Pogledajte 00:20 Navijači Partizana dočekuju Željka Obradovića Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!