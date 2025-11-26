logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željko Obradović se oprostio od Partizana: "Preuzimam odgovornost za sve loše stvari ove sezone"

Željko Obradović se oprostio od Partizana: "Preuzimam odgovornost za sve loše stvari ove sezone"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Partizan je objavio oproštajno pismo Željka Obradovića koji je potvrdio da više nije trener crno-bijelih i da je preuzeo odgovornost za sve loše stvari ove sezone.

zeljko obradovic se oprostio od partizana Izvor: MN PRESS

Željko Obradović više nije trener Partizana. Klub se oglasio i na svom zvaničnom sajtu poslao pismo koje je poslao trofejni stručnjak. U njemu je naveo da preuzima odgovornost za sve loše što se desilo u tekućoj sezoni i da se zahvaljuje svima.

Pismo prenosimo u cijelosti:

"Poštovani navijači Partizana,

Prije četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najljepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo poslije 10 godina postane dio Evrolige, uspjeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsjedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvijek jedan od vas, večno zahvalan", stoji u pismu Željka Obradovića.

Ko poslije Obradovića?


Željko Obradović i definitivno više nije šef struke Partizana. Ko poslije njega? Andrea Trinkijeri navodno je glavni kandidat da ga zamijeni, ali nije jedini.

U anketi MONDA možete i da glasate o njegovom nasljedniku.

Anketa

Ko bi trebalo da nasledi Željka Obradovića?

  • Andrea Trinkijeri

    29.09% (16)

  • Aleksandar Saša Đorđević

    47.27% (26)

  • Aleksandar Džikić

    5.45% (3)

  • Nenad Čanak

    7.27% (4)

  • Vlade Jovanović

    7.27% (4)

  • Samo strani trener može da ga zameni

    0% (0)

  • Bogdan Karaičić

    3.64% (2)

Ko bi trebalo da nasledi Željka Obradovića?

Rezultati

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:18
Željko Obradović konferencija pred Fenerbahče
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željko Obradović KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC