Željko Obradović se oprostio od Partizana: "Preuzimam odgovornost za sve loše stvari ove sezone"

Partizan je objavio oproštajno pismo Željka Obradovića koji je potvrdio da više nije trener crno-bijelih i da je preuzeo odgovornost za sve loše stvari ove sezone.

Željko Obradović više nije trener Partizana. Klub se oglasio i na svom zvaničnom sajtu poslao pismo koje je poslao trofejni stručnjak. U njemu je naveo da preuzima odgovornost za sve loše što se desilo u tekućoj sezoni i da se zahvaljuje svima.

Pismo prenosimo u cijelosti:

"Poštovani navijači Partizana,

Prije četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najljepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo poslije 10 godina postane dio Evrolige, uspjeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsjedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvijek jedan od vas, večno zahvalan", stoji u pismu Željka Obradovića.

Ko poslije Obradovića?



Željko Obradović i definitivno više nije šef struke Partizana. Ko poslije njega? Andrea Trinkijeri navodno je glavni kandidat da ga zamijeni, ali nije jedini.

U anketi MONDA možete i da glasate o njegovom nasljedniku.

