Obradović se nije vratio sa Partizanom: Avion je sletio u Beograd bez Željka

Željko Obradović nije se vratio sa ekipom Partizana iz Atine već je ostao u Grčkoj. Avion sa ekipom vratitio se u Beograd.

Željko Obradović nije se vratio sa Partizanom u Beograd. Nezvanično je potvrđeno MONDU da je iskusni stručnjak ostao u Atini. Razlozi za to još uvijek nisu poznati, ali je ekipa bez njega došla u srpsku prestonicu oko 17 časova po našem vremenu.

U avionu nije bilo trenera koji je podnio ostavku, a već se priča da će ga na klupi naslijediti Andrea Trinkijeri. Još uvijek se čeka da se klub oglasi zvanično o svemu ovome i da kažu da li je ta ostavka prihvaćena i šta se dešava.

Partizan je izgubio od Panatinaikosa u Atini (91:69) i to tako što je u jednom momentu domaći tim napravio seriju 25:0. Bio je to deveti evroligaški poraz crno-bijelih i nalaze se na 18. mjestu sa skorom 4-9. Iza su samo Asvel i Monako.

