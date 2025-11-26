Već poznato ko će biti nasljednik Željka Obradovića? Ime bivšeg trenera crno-bijelih prvo isplivalo (ANKETA)

Željko Obradović je po svemu sudeći završio misiju u Humskoj, a brzo je isplivala informacija ko bi mogao da ga zamijeni.
Dok čekamo potvrdu da Željko Obradović više nije trener Partizana, već je poznato da je Andrea Trinkijeri prvi kandidat da naslijedi iskusnog stručnjaka na klupi crno-bijelih, objavio je Mozzart sport.
Prema istom izvoru, Trinkijeri je boravio u Beogradu krajem prošle sedmice, u vrijeme kada se igrala utakmica sa Fenerbahčeom, ali tada Obradovićeva ostavka nije bila ni na pomolu. Kao potencijalni kandidati se pominju još Aleksandar Džikić, Saša Đorđević, Nenad Čanak...
Anketa
Ko bi trebalo da nasledi Željka Obradovića?
-
Andrea Trinkijeri
29.09% (16)
-
Aleksandar Saša Đorđević
47.27% (26)
-
Aleksandar Džikić
5.45% (3)
-
Nenad Čanak
7.27% (4)
-
Vlade Jovanović
7.27% (4)
-
Samo strani trener može da ga zameni
0% (0)
-
Bogdan Karaičić
3.64% (2)
Italijanski stručnjak i bivši trener crno-bijelih je bez angažmana još od raskida saradnje sa Žalgirisom minule sezone. Harizmatični Italijan je imao zapaženu epizodu u Humskoj od 2018. do 2020. i ostalo je vječito pitanje da li bi krunisao taj mandat titulom da pandemija koronavirusa nije okončala tu sezonu.
Trinkijeri je bez angažmana od ljetos kada je napustio Želgiris, prethodno je vodio Bajern gdje je stigao iz Partizana na čijoj je klupi sjedio od 2018-2020 godine. Vodio je još Uniks, Bamberg i nekoliko manjih timova u Italiji, dok je trenersku karijeru počeo u Olimpiji iz Milana.
