Željko Obradović podnio ostavku!

Trener Partizana se povlači poslije serije poraza.

Željko Obradović podnio je ostavku, objavio je "Mozzart sport"

Poslije teškog poraza protiv Panatinaikosa i usljed velike krize igre i rezultata, trener crno-bijelih je ponudio ostavku rukovodstvu kluba.

Partizan je izgubio sedam od posljednjih osam mečeva u Evroligi i dočekaće decembar sa skorom 4-9. Naredni meč igraće u četvrtak protiv Bajerna u Beogradskoj areni.

S obzirom na to da se u prenosu uživo vidjela njegova reakcija u završnici meča protiv Panatinaikosa u utorak, kada je sjedio nepomično i zamišljeno gledao u jednu tačku, biće i onih koje neće iznenaditi njegova odluka. Očigledno je "kuvalo" i još "kuva" u njemu, a ni na konferenciji za novinare nije izbjegavao pitanja o krizi Partizana.

"Šta je rješenje? Ne znam. Ne znam... Do sada sam mislio i vjerovao da je rješenje uvijek samo naporan rad na terenu. Uz ovakav raspored kakav imamo, veoma je teško, jer nemamo dovoljno vremena. To uvijek zavisi od motivacije i želje za igrom. Ako moje iskustvo pomaže, onda je to glavna stvar - kako reaguješ ako imaš karakter i želiš da nastaviš da se boriš iako igraš loše", rekao je Obradović u razgovoru sa grčkim novinarima.

Željko Obradović vratio se u Partizan u ljeto 2021. godine, kao najtrofejniji trener Evrope, došavši još jednom na mjesto svog prvog uspjeha, osvajanja titule prvaka kontinenta 1992.

Sa njim na klupi Partizan se vratio u Evroligu, osvojio dvije titule ABA lige i prvenstvo Srbije ove godine, a uz to je predvodio crno-bijele u plej-ofu najjačeg takmičenja 2023, kada je Partizan pao u "majstorici" protiv Reala za plasman na Fajnal-for.

