logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željko Obradović podnio ostavku! 1

Željko Obradović podnio ostavku!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
1

Trener Partizana se povlači poslije serije poraza.

zeljko obradovic podnio ostavku Izvor: MN PRESS

Željko Obradović podnio je ostavku, objavio je "Mozzart sport"

Poslije teškog poraza protiv Panatinaikosa i usljed velike krize igre i rezultata, trener crno-bijelih je ponudio ostavku rukovodstvu kluba.

Partizan je izgubio sedam od posljednjih osam mečeva u Evroligi i dočekaće decembar sa skorom 4-9. Naredni meč igraće u četvrtak protiv Bajerna u Beogradskoj areni.

S obzirom na to da se u prenosu uživo vidjela njegova reakcija u završnici meča protiv Panatinaikosa u utorak, kada je sjedio nepomično i zamišljeno gledao u jednu tačku, biće i onih koje neće iznenaditi njegova odluka. Očigledno je "kuvalo" i još "kuva" u njemu, a ni na konferenciji za novinare nije izbjegavao pitanja o krizi Partizana.

"Šta je rješenje? Ne znam. Ne znam... Do sada sam mislio i vjerovao da je rješenje uvijek samo naporan rad na terenu. Uz ovakav raspored kakav imamo, veoma je teško, jer nemamo dovoljno vremena. To uvijek zavisi od motivacije i želje za igrom. Ako moje iskustvo pomaže, onda je to glavna stvar - kako reaguješ ako imaš karakter i želiš da nastaviš da se boriš iako igraš loše", rekao je Obradović u razgovoru sa grčkim novinarima.

Željko Obradović vratio se u Partizan u ljeto 2021. godine, kao najtrofejniji trener Evrope, došavši još jednom na mjesto svog prvog uspjeha, osvajanja titule prvaka kontinenta 1992.

Sa njim na klupi Partizan se vratio u Evroligu, osvojio dvije titule ABA lige i prvenstvo Srbije ove godine, a uz to je predvodio crno-bijele u plej-ofu najjačeg takmičenja 2023, kada je Partizan pao u "majstorici" protiv Reala za plasman na Fajnal-for.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Željko Obradović Evroliga

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

PONUDIO

Ponudio!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC