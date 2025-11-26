"Hoće centrala jednom da pogriješi": Partizanu se pomračenja i crne serije ponavljaju svaki meč

Čak sedam puta ove sezone Partizan je bio suočen sa velikim serijama protivnika, a najveća je viđena protiv Panatinaikosa koji je vezao 25 poena bez odgovora crno-bijelih.

KK Partizan igra jako loše ove sezone u Evroligi i zbog toga je pri dnu tabele sa slabašnim skorom 4-9. Iako gostovanje u Atini protiv Panatinaikosa nikako nije trenutak za "izlazak iz krize", malo ko je očekivao da će situacija biti još gora nego što je bila po ekipu Željka Obradovića koja je opet pokazala veliki broj problema.

Držali su se crno-bijeli do poluvremena, bili čak dugo i u prednosti, da bi u trećoj dionici došlo do nezapamćenog potopa i jednog od najgorih perioda Partizana od kada je Željko Obradović u ekipi.

Tu četvrtinu Partizan je izgubio 25:6, međutim ono što je još poraznije je što je Panatinaikos uspio da napravi seriju 25:0 kojom je i dobio utakmicu. U tim trenucima Partizanu ništa nije išlo od ruke, igrao je loše napade, gubio lopte, griješio, vidjeli smo i da je nervozan po raspravi Obradovića i Pokuševskog, što je Panatinaikos znalači iskoristio i preko svojih najiskusnijih igrača stvorio ozbiljan kapital.

Nažalost po Partizan, ovakva "pomračenja" dešavaju se čitave sezone i mnogo je sada već utakmica u kojima je ekipa nestajala sa parketa i nije imala košarkaša koji bi uspijevao da je izvuče iz provalije.

Kad je sve Partizan imao crne serije?

Samo ove sezone možemo da nabrojimo sedam utakmice Evrolige, a prošlo je 13 kola, na kojima je Partizan bio suočen sa velikim serijama protivnika. Samo u jednoj od tih utakmica uspijevao je da pobijedi.

protiv Panatinaikosa serija 25:0

protiv Monaka 22:0 (Partizan je dobio taj meč)

protiv Olimpijakosa 16:3

protiv Asvela 16:2

protiv Fenerbahčea 14:0

protiv Barselone 12:2

protiv Hapoela 12:2

Šta je Obradović rekao poslije meča?

Vidjeli smo da je Obradović završnicu utakmice posmatrao nikad mirnije, nije mogao da dopre do svojih košarkaša, dok je i na konferenciji za medije djelovao pesimistično.

"To su isti igrači koji su postigli 31 poen u prvoj četvrtini, a u trećoj šest. Isti ljudi. Kako objasniti to? Veoma, veoma je teško", rekao je Obradović i dodao: "Ne znam. Ne znam... Do sada sam mislio i vjerovao da je rješenje uvijek samo naporan rad na terenu. Uz ovakav raspored kakav imamo, veoma je teško, jer nemamo dovoljno vremena. To uvek zavisi od motivacije i želje za igrom. Ako moje iskustvo pomaže, onda je to glavna stvar - kako reaguješ ako imaš karakter i želiš da nastaviš da se boriš iako igraš loše".

Naredni meč Partizan igra 4. decembra protiv Bajerna iz Minhena u "Beogradskoj areni", a trenutno je pri dnu tabele Evrolige.

