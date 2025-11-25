"Šta je izlaz? Reći ću vam iz svog iskustva": Grci pitali Željka Obradovića za Partizanovu krizu

Trener Partizana govorio o teškoj situaciji svog tima u Evroligi

Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Željko Obradović na konferenciji za novinare nije mogao da locfira razlog drastičnog pada svog tima u meču protiv Panatinaikosa. Crno-bijeli su pretrpjeli seriju protivnika 25:0 u trećoj i početkom četvrte četvrtine i tu je bio kraj.

"Igrali smo veoma različita poluvremena. U prvom je bila veoma, veoma dobra košarka oba tima. Nažalost, u trećoj četvrtini igrali smo veoma loše. Ili bolje reći - Panatinaikos je igrao odlično. Imaju veoma dobar tim i igraju izvrsnu košarku. Čestitam im pobjedu i želim im sve najbolje", rekao je kratko trener crno-bijelih na konferenciji za novinare.

Bio je upitan za dramatičan pad energije svog tima u trećoj četvrrtini, da li je razlog poraza mentalna ili fizička iscrpljenost?

"Od prve četvrtine nismo postigli nijednu trojku. Šutirali smo 0/17. Šta je razlog tome? Neki šutevi bili su 'otvoreni', neki su bili veoma loši. Sigurno je da je nešto bilo problem u tom trenutku... Iskreno, ne znam razlog. Iskreno, ne znam", kazao je Obradović.

"To su isti igrači koji su postigli 31 poen u prvoj četvrtini, a u trećoj šest. Isti ljudi. Kako objasniti to? Veoma, veoma je teško", dodao je on.

"Reći ću vam rješenje, iz svog iskustva"

Šta bi Partizan trebalo da uradi u trenutnoj situaciji, da bi preokrenuo negativni niz i da bi zaigrao kao konkurentan tim u Evroligi? U ovom trenutku ima evroligaški skor 4-9.

"Ne znam. Ne znam... Do sada sam mislio i vjerovao da je rješenje uvijek samo naporan rad na terenu. Uz ovakav raspored kakav imamo, veoma je teško, jer nemamo dovoljno vremena. To uvijek zavisi od motivacije i želje za igrom. Ako moje iskustvo pomaže, onda je to glavna stvar - kako reaguješ ako imaš karakter i želiš da nastaviš da se boriš iako igraš loše", rekao je Obradović.

Takođe, bio je upitan i za atmosferu, kao i za doček i poštovanje koje su mu ukazali navijači Panatinaikosa.

"Atmosfera je bila izvanredna. Veoma, veoma dobra. Za svakog ko voli košarku, ovakva atmosfera je nešto posebno. Što se tiče pitanja o dočeku, hvala vam na njemu. Naravno da sam uvijek srećan kada dođem ovde. Ima ljudi koji uvek dođu na utakmice i na treninge. To su moji ljudi. Gostovati Panatinaikosu je uvijek poseban osjećaj za mene i hvala im na aplauzu i na poštovanju koje su iskazali prema meni".

Partizan predstojećeg vikenda neće imati meč u ABA ligi zbog pauze zbog reprezentacija, a u narednom kolu Evrolige sljedeće nedelje dočekaće Bajern (četvrtak, 4. decembar).