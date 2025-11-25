logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizanove muke u Evroligi traju: Loše stoji na tabeli poslije debakla u Atini

Partizanove muke u Evroligi traju: Loše stoji na tabeli poslije debakla u Atini

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Košarkaši Partizana doživjeli su sedmi poraz u posljednjih osam evroligaških utakmica

Tabela Evrolige poslije poraza Partizana Izvor: MN Press/flashscore

Problemi Partizana u Evroligi traju i nakon glatkog poraza protiv Panatinaikosa u Atini. Crno-bijeli su na terenu "zelenih" nestali u trećoj četvrtini, domaćin ih je potpuno slomio serijom 25-0 i nanio im deveti evroligaški poraz u 13 kola.

Sa takvim učinkom, crno-bijeli ostaju u donjem dijelu tabele, sa istim učinkom kao i Baskonija i uz pobjedu više od Makabija i ASVEL-a, koji su odigrali i utakmicu manje.

Pogledajte kako crno-bijeli stoje na tabeli nakon što su doživjeli sedam poraza u poslednjih osam kola.



Standings provided by Sofascore

Pred crno-bijelima je serija od tri utakmice na domaćem terenu, protiv Virtusa 4. decembra, Crvene zvezde 12. decembra i Virtusa, 17. decembra.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC