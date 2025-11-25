Partizanove muke u Evroligi traju: Loše stoji na tabeli poslije debakla u Atini

Košarkaši Partizana doživjeli su sedmi poraz u posljednjih osam evroligaških utakmica

Problemi Partizana u Evroligi traju i nakon glatkog poraza protiv Panatinaikosa u Atini. Crno-bijeli su na terenu "zelenih" nestali u trećoj četvrtini, domaćin ih je potpuno slomio serijom 25-0 i nanio im deveti evroligaški poraz u 13 kola.

Sa takvim učinkom, crno-bijeli ostaju u donjem dijelu tabele, sa istim učinkom kao i Baskonija i uz pobjedu više od Makabija i ASVEL-a, koji su odigrali i utakmicu manje.

Pred crno-bijelima je serija od tri utakmice na domaćem terenu, protiv Virtusa 4. decembra, Crvene zvezde 12. decembra i Virtusa, 17. decembra.