"Mogu uvijek da mu pošaljem poruku": Murinen otvoreno o Obradoviću, otkrio zašto ga je izabrao

Finski košarkaš Mika Murinen jedan je od igrača koji su ovog ljeta pojačali Partizan, a sada je govorio utiscima u novom klubu i prije svega o novom treneru.

Finski košarkaš Mika Murinen (18) privukao je veliku pažnju na nedavno održanom Evropskom takmičenju u Rigi. Mladić koji je "letio" po terenu ubrzo je postao želja mnogih evropskih klubova, pa se tako u trku uključio i Partizan, koji je uspio da u svoje redove dovede talentovanog mladića. Možda nije znao u koju zemlju dolazi, ali poziv Željka Obradovića svakako se ne odbija - sam je potvrdio.

Murinen je u razgovoru za finski medij "Yle Urheili" otkrio kako je doživio dolazak u Srbiju - potpuno drugačiju zemlju od svoje domovina, sa očigledno drugačijim prioritetima.

"Košarka je za ove ljude pitanje života i smrti. Uradiće sve za svoj tim. Na utakmicama Evrolige vlada neshvatljiva atmosfera, kada 20.000 ljudi vrišti iz sveg glasa. Prilično je ludo kad vidiš to", rekao je Murinen.

Objasnio je kako je odlučio da prihvati dolazak u Srbiju sa svega 18 godina. Ono što nude Beograd, Partizan i Evroliga, svakako je drugačije: "Da sam otišao u srednju školu, igrao bih samo protiv mlađih igrača. Sada svakodnevno igram protiv najboljih igrača u Evropi na treninzima. Takođe, iz utakmica se više uči", rekao je Murinen.

Šta je Mika Murinen rekao o Željku Obradoviću?

Željko Obradović (65) je najtrofejniji trener Evrolige, sa devet pehara u ormariću sigurno je jedan od najboljih opcija za mlade igrače, makar se tim putem vodio Murinen. I iskustvo je pozitivno: "On je najbolji trener koga sam ikada imao. To takođe čini iskustvo jedinstvenim. Van terena, mogu Obradoviću da pošaljem poruku sa bilo kog mjesta. Trener je dobar čovjek i zna šta radi".

Murinen, istini za volju, nema mnogo prilika da na terenu pokaže mnogo umijeća, ali mladi Finac će tek morati da se dokazuje - na treningu, pa tek onda na terenu. "Nisam došao ovdje misleći da ću igrati 20 minuta u svakoj utakmici i odmah imati veliku ulogu. Došao sam ovdje da naučim što je više moguće i da izvučem maksimum iz najboljeg trenera u Evropi."

Kad griješi, zna se: "Povratne informacije stižu direktno - bilo da su dobre ili loše. Važno mi je da me trener ne omalovažava."

Kakve ciljeve ima Mika Murinen?

Dolazak u Beograd svakako predstavlja veliki iskorak za Finca, ali Murinen ne bi želio da se tu zaustavi. Njegov put je tek počeo, a ambicije su najveće - koledž košarka, a onda i NBA. "Moram mentalno da rastem na terenu kako bih bolje čitao igru. Igram na tako visokom nivou da srednjoškolska košarka više nije dovoljna. Moram mnogo dublje da razmišljam o košarci", rekao je Mika Murinen.