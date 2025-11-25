logo
Mika Murinen pokazao svoj stan u Beogradu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mika Murinen pokazao je kako izgleda njegov stan u Beogradu na vodi i gdje živi dok igra za Partizan. Počeo je da dobija nešto veću minutažu kod Željka Obradovića.

Stan Mike Murinena u Beogradu Izvor: Printscreen/Instagram/YLE

Mika Murinen (18) konačno je počeo da dobija nešto veću minutažu u Partizanu i da pokazuje zašto je doveden. Pružio je solidnu partiju u pobedi protiv Studentskog centra. Dok se čeka da se pokaže i u Evroligi, supertalentovani finski košarkaš pokazao je i stan u kome živi u Beogradu.

U pitanju je stan koji se nalazi u Beogradu na vodi i ugostio je finski portal "YLE" i pokazao im kako sve izgleda u svom stanu. Ima dve spavaće sobe, veliku dnevnu sobu, otvorenu kuhinju. Zanimljivo je i da je odlučio da ih dočeka tako što je stavio slatkiše koje je dobio u tiganj što je nasmijalo goste koji su došli.

"Pamtim kako su decibeli skočili kada sam se prvi put pojavio u Areni i izašao kroz taj tunel. Ne možeš tako nešto da osjetiš bilo gdje. Stvarno je unikatno", rekao je Murinen i dodao da se naježio kada ih je čuo.

Murinen nije imao toliko veliku minutažu u prethodnom periodu, imao je i manje probleme sa povredom, tako da se dosta pisalo i pričalo o tome.

Protiv Studentskog centra je igrao 16 minuta (4, 3sk, 3as, 4 uk.l) i ostaje da se vidi da li je uspio da "zaradi" veću minutažu i da li će zaigrati protiv Panatinaikosa u Evroligi u Atini. Dobio je i poziv reprezentacije Finske i priključiće se nacionalnom timu u novembarskom "prozoru".

