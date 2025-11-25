Partizan ubjedljivo poražen od Panatinaikosa u okviru 13. kola Evrolige

Izvor: MN PRESS

Partizan je izgubio u Atini od Panatinaikosa 91:69 u 13. kolu Evrolige. Crno-bijeli su doživjeli još jedno pomračenje u trećoj četvrtini, samo što je ono trajalo duže nego što se očekivalo. Izabranici Željka Obradovića nisu poentirali čak 10 minuta (od sredine treće četvrtine do sredine četvrte), a za to vijreme domaćin je napravio ogromnu seriju 25:0 i tako stigao do velikih 27 poena prednosti (77:50).

Partizan je samo na kratko prekinuo tradiciju loše odigranih trećih četvrtina, u meču sa Panatinaikosom u potpunosti je "bacio u vodu" sve što je gradio prethodnih 20 minuta. Dozvolio je domaćinu ogromnu seriju, a Kenriku Nanu da se raspuca izvan linije 6,75, pa je trener Obradović čak dva puta u jednom minutu tražio tajm-aut, ali nije vrijedilo. Partizan je dozvolio seriju 21:0 do kraja treće dionice i nije bilo dovoljno.

Panatinaikos je nastavio da "melje" i u četvrtoj četvrtini, Ernangomez je pogodio i vezao 4:0, za velikih 25:0. Toliku razliku nije napravio i Monako koji je u Beogradu uspio da se vrati u posljednjoj dionici protiv crno-bijelih, kad je Valjku ubacio 22 poena, ekipa Ergina Atamana otišla je korak dalje i uspjela da obori rekord tima Vasilisa Spanulisa... Ipak, je Partizan uspio da dođe do poena, Džabari Parker je sa linije penala prekinuo seriju, a onda je do prvih poena iz igre došao u 34. minutu, što je više od 10 minuta od posljednjih postignutih poena iz igre za Partizan.

