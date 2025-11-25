Partizan ubjedljivo poražen od Panatinaikosa u okviru 13. kola Evrolige
Partizan je izgubio u Atini od Panatinaikosa 91:69 u 13. kolu Evrolige. Crno-bijeli su doživjeli još jedno pomračenje u trećoj četvrtini, samo što je ono trajalo duže nego što se očekivalo. Izabranici Željka Obradovića nisu poentirali čak 10 minuta (od sredine treće četvrtine do sredine četvrte), a za to vijreme domaćin je napravio ogromnu seriju 25:0 i tako stigao do velikih 27 poena prednosti (77:50).
Partizan je samo na kratko prekinuo tradiciju loše odigranih trećih četvrtina, u meču sa Panatinaikosom u potpunosti je "bacio u vodu" sve što je gradio prethodnih 20 minuta. Dozvolio je domaćinu ogromnu seriju, a Kenriku Nanu da se raspuca izvan linije 6,75, pa je trener Obradović čak dva puta u jednom minutu tražio tajm-aut, ali nije vrijedilo. Partizan je dozvolio seriju 21:0 do kraja treće dionice i nije bilo dovoljno.
Panatinaikos je nastavio da "melje" i u četvrtoj četvrtini, Ernangomez je pogodio i vezao 4:0, za velikih 25:0. Toliku razliku nije napravio i Monako koji je u Beogradu uspio da se vrati u posljednjoj dionici protiv crno-bijelih, kad je Valjku ubacio 22 poena, ekipa Ergina Atamana otišla je korak dalje i uspjela da obori rekord tima Vasilisa Spanulisa... Ipak, je Partizan uspio da dođe do poena, Džabari Parker je sa linije penala prekinuo seriju, a onda je do prvih poena iz igre došao u 34. minutu, što je više od 10 minuta od posljednjih postignutih poena iz igre za Partizan.
KRAJ: Partizan je poražen 91:69
39' Debakl crno-bijelih
Šorts pogađa trojku za 91:64
37' Partizan na pragu novog, bolnog poraza
84:58 za PAO. Uspio je Isak Bonga da poenitra za Partizan, ali i koliko se igrači Željka Obradovića trudili da poentiraju, jednostavno ne uspjevaju. Smiješi im se novi poraz. Nan je sa linije penala donio nove poene svom timu.
34' Partizan poslije 10 minuta pogodio iz igre!
79:54 za PAO. Parker je bio u reketu i pogodio je, za prve poene Partizana iz igre.
33' Prvi poeni Partizana, ali ne iz igre
Parker je bio na liniji penala i pogodio je oba puta, trenutno rezultat je 79:52 za Panatinaikos.
31' Nastavlja se serija rivala
75:50 za Panatinaikos. Ernangomez je pogodio idpod koša za nove poene domaćina i nastavio je seriju.
Kraj treće četvrtine, 73:50 za Panatinaikos
Katastrofa Partizana je nastavljena, Vašington je posljednji donio poene Partizanu u 24. minutu sa linije penala, a onda je PAO nanizao seriju 21:0... Partizan pamti još jedan sličan debakl u meču protiv Monaka, kad je rival ubacio 22 poena.
29' Novi poeni domaćina
68:50 za PAO. Partizan uporno pravi greške
26' Nan za tri poena...
PAO ima dvocifrenu prednost, vodi 64:50. Nan je pogodio dvije trojke, a crno-bijeli ponovo nemaju rješenje u napadu. Obradović ponovo zove tajm-aut..
26' Partizan potpuno stao!
Panatinaikos ima najveću prednost na meču - 58.50. Obradović je tražio tajm-aut.
23' Farid dobar i u odbrani i u napadu
50:46 za Panatinaikos. Nan je promašio oba slobodna bacanja, ali Farid je uhvatio skok i odmah poentirao.
Statistika
Partizan: Milton 6, Murinen, Vašington 6, Osetkovski, Marinković 2, pokuševski 2, Braun 16, Bonga, Parker 3, Frendno 7, Kalates, Tajrik 2.
Panatinaikos: Šorts 2, Kalaicakis, Slukas 2. Rogkavopulos 8, Samodurov, Grent 8, Kuzeloglu, Nan 11, Fered 8, Grigonis, Ernangomez 2, Mitoglu 7.
Poluvrijeme, 48:44 za Panatinaikos
Panatinaikos je uspio da dođe do novih poena u finišu četvrtine
20' PAO mnogo bolji u završnici
46:43 za PAO. Partizan je potpuno zastao u važnim momentima. Ipak, Bruno Fernando je uspeo da dođe do poena, ali nakon što je Obradović insistirao da crno-bijeli uspore napad.
20' Poeni Miltona
46:41 za Partizan. Dobro je kružila lopta Partizana u ovom napadu, nije se moglo preptpostaviti ko će šutnuti loptu, a onda je Milton stigao do reketa rivala i s jedne noge, a pomalo i bez ravnoteže uputio loptu ka košu i pogodio.
18' Novi promašaj Brauna
42:39 za PAO. Braun je pokušao za tri poena, ali stigao je samo do obruča. Na drugoj strani Nan je postigao nove poene i uvećao prednost.
17' Braun prvi put promašio
40:39 za PAO. Braun je upisao prvi promašaj u meču protiv Panatinikosa, pošto je ispod koša pokušao da loptu ubaci u obruč. Na drugoj strani Grent je pogdio, a onda je domaćin došao i do trojke, pa samim tim i vođstva!
15' Vašington pogađa!
39:35 za Partizan. Vašington je na polaganju pogodio za Partizan i crno-bijeli ponovo vode!
14' PAO izjednačio
35:35 Slukas je iznudio dva slobodna bacanja, iskusni Grk sa linije penala pogodi oba puta i donio izjednačenje
12' Tajrik donosi nove poene
35:29 za Partizan. Vašington je presekao loptu rivala, pa je napad pripao Partizanu. Parker je pronašao Tajrika ispod koša za jedno od njegovih prepoznatljivih zakucavanja.
12' Poeni za Partizan
33:29 za Partizan. Kalates je izveo loptu za Partizan, dobro je kružila ta lopta, a onda je Vašington iz ćoška pogodio za crno-bijele za dva poena. Mogao je Partizan da dođe do poena i u sljedećem napadu, ali je Tajrik napravio grešku u koracima
Dobra statistika Partizana
Partizan je odigrao sjajnu četvrtinu u kojoj je pogodio četiri trojke iz šest pokušaja. Kad su u pitanju koševi iz igre Partizan je ubacio 11-16 što je 69 posto.
Kraj prve četvrtine, Partizan vodi 31:27
Vašington je bio na liniji penala, pogodio je oba puta. Isak Bonga je ušao na teren, a do kraja četvrtine je Rogavopulos uspio da na polaganju dođe do poena.
10' Izmjene u Patizanu
29:25 za Partizan. Kalates je ušao na teren, a onda je PAO imao napad u kojem Partizan nije najbolje odigrao, Vašington je dirao mrežicu nakon šuta rivala, pa je domaći tim dobio poene i smanjio razliku.
10' Parker za triii!
29:23 za Partizan. Džabari Parker je pogodio trojku, poslije tri koje je ubacio Braun, sad je i Parker pogodio - četvrtu za Partizan.
9' Nova trojka Brauna!
23:19 za Partizan. Vašington je na terenu, prvi put od početka meča. Milton je ponovo iznudio faul, Partizan je imao napad, a Braun je bio na pravom mjestu da ponovo pogodi trojku.
8' Milton donosi nove poene
20:19 za Partizan. PAO je novim zakucavanjem Farida smanjio razliku, a onda je na drugoj strani Milton pogodio.
7' Partizan igra dobru odbranu
18:12 za Partizan. Sjajna odbrana Partizana, na drugoj strani je Šejk Milton napao i iznudio faul i pogodio oba puta. Za domaći tim Slukas je ušao na teren.
6' Nova trojka Brauna!
16:12 za Partizan. Braun je pogodio još jednu trojku, ovog puta iz kornera.
6' Sterling Brauun!
13:12 za Partizan. Sterling Braun je pogosio trojku i vratio vođstvo Partizanu, na drugoj strani je odigrao dobru odbranu, ali je Grent stigao do novih poena.
4' PAO vodi!
10:8 za Panatinaikos. Sitne greške Partizana su tako brzo kažnjenje. Šorts je došao do poena, onda ukrao loptu i asistirao za nove poene, pa je ovaj plej takoreći donio vođstvo domaćinu.
3' Partizan i dalje vodi
6:4 za Partizan. Šorts je dobio ličnu grešku, pa su navijači u OAKA areni negativno reagovali. U napadu Partizana Fernando je zakucao poslije pasa Brauna.
2' Poeni kapitena
4:2 za Partizan. Marinković je ispod koša došao do novih poena!
1' Prvi poeni Partizana
2:0 za Partizan. Sterling Braun je odmah došao do poena na polaganju
Petorke
Partizan: Pokuševski, Fernando, Braun, Milton, Marinković
Panatinaikos: Grant, Ernangomes, Nan, Šorts, Fared
Tabela Evrolige
Partizan i Panatinaikos sastaju se u okviru 13. kola Evrolige u Atini, u OAKA dvorani. Dešavanja sa meča možete pratite uz MONDO.