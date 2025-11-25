logo
Debakl Partizana u Atini, Panatinaikos serijom 25:0 uništio crno-bijele! 0

Partizan ubjedljivo poražen od Panatinaikosa u okviru 13. kola Evrolige

Panatinaikos Partizan Evroliga prenos uživo Izvor: MN PRESS

Partizan je izgubio u Atini od Panatinaikosa 91:69 u 13. kolu Evrolige. Crno-bijeli su doživjeli još jedno pomračenje u trećoj četvrtini, samo što je ono trajalo duže nego što se očekivalo. Izabranici Željka Obradovića nisu poentirali čak 10 minuta (od sredine treće četvrtine do sredine četvrte), a za to vijreme domaćin je napravio ogromnu seriju 25:0 i tako stigao do velikih 27 poena prednosti (77:50).

Partizan je samo na kratko prekinuo tradiciju loše odigranih trećih četvrtina, u meču sa Panatinaikosom u potpunosti je "bacio u vodu" sve što je gradio prethodnih 20 minuta. Dozvolio je domaćinu ogromnu seriju, a Kenriku Nanu da se raspuca izvan linije 6,75, pa je trener Obradović čak dva puta u jednom minutu tražio tajm-aut, ali nije vrijedilo. Partizan je dozvolio seriju 21:0 do kraja treće dionice i nije bilo dovoljno.

Panatinaikos je nastavio da "melje" i u četvrtoj četvrtini, Ernangomez je pogodio i vezao 4:0, za velikih 25:0. Toliku razliku nije napravio i Monako koji je u Beogradu uspio da se vrati u posljednjoj dionici protiv crno-bijelih, kad je Valjku ubacio 22 poena, ekipa Ergina Atamana otišla je korak dalje i uspjela da obori rekord tima Vasilisa Spanulisa... Ipak, je Partizan uspio da dođe do poena, Džabari Parker je sa linije penala prekinuo seriju, a onda je do prvih poena iz igre došao u 34. minutu, što je više od 10 minuta od posljednjih postignutih poena iz igre za Partizan.

Meč pratite klikom na "RAZVOJ DOGAĐAJA".

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
22:03

KRAJ: Partizan je poražen 91:69

21:58

39' Debakl crno-bijelih

Šorts pogađa trojku za 91:64

21:53

37' Partizan na pragu novog, bolnog poraza

84:58 za PAO. Uspio je Isak Bonga da poenitra za Partizan, ali i koliko se igrači Željka Obradovića trudili da poentiraju, jednostavno ne uspjevaju. Smiješi im se novi poraz. Nan je sa linije penala donio nove poene svom timu.

21:48

34' Partizan poslije 10 minuta pogodio iz igre!

79:54 za PAO. Parker je bio u reketu i pogodio je, za prve poene Partizana iz igre.

21:47

33' Prvi poeni Partizana, ali ne iz igre

Parker je bio na liniji penala i pogodio je oba puta, trenutno rezultat je 79:52 za Panatinaikos.

21:43

31' Nastavlja se serija rivala

75:50 za Panatinaikos. Ernangomez je pogodio idpod koša za nove poene domaćina i nastavio je seriju.

21:39

Kraj treće četvrtine, 73:50 za Panatinaikos

Katastrofa Partizana je nastavljena, Vašington je posljednji donio poene Partizanu u 24. minutu sa linije penala, a onda je PAO nanizao seriju 21:0... Partizan pamti još jedan sličan debakl u meču protiv Monaka, kad je rival ubacio 22 poena.

21:35

29' Novi poeni domaćina

68:50 za PAO. Partizan uporno pravi greške

21:29

26' Nan za tri poena...

PAO ima dvocifrenu prednost, vodi 64:50. Nan je pogodio dvije trojke, a crno-bijeli ponovo nemaju rješenje u napadu. Obradović ponovo zove tajm-aut..

21:26

26' Partizan potpuno stao!

Panatinaikos ima najveću prednost na meču - 58.50. Obradović je tražio tajm-aut.

21:20

23' Farid dobar i u odbrani i u napadu

50:46 za Panatinaikos. Nan je promašio oba slobodna bacanja, ali Farid je uhvatio skok i odmah poentirao. 

21:05

Statistika

Partizan: Milton 6, Murinen, Vašington 6, Osetkovski, Marinković 2, pokuševski 2, Braun 16, Bonga, Parker 3, Frendno 7, Kalates, Tajrik 2.

Panatinaikos: Šorts 2, Kalaicakis, Slukas 2. Rogkavopulos 8, Samodurov, Grent 8, Kuzeloglu, Nan 11, Fered 8, Grigonis, Ernangomez 2, Mitoglu 7.

21:04

Poluvrijeme, 48:44 za Panatinaikos

Panatinaikos je uspio da dođe do novih poena u finišu četvrtine

21:01

20' PAO mnogo bolji u završnici

46:43 za PAO. Partizan je potpuno zastao u važnim momentima. Ipak, Bruno Fernando je uspeo da dođe do poena, ali nakon što je Obradović insistirao da crno-bijeli uspore napad.

21:01

20' Poeni Miltona

46:41 za Partizan. Dobro je kružila lopta Partizana u ovom napadu, nije se moglo preptpostaviti ko će šutnuti loptu, a onda je Milton stigao do reketa rivala i s jedne noge, a pomalo i bez ravnoteže uputio loptu ka košu i pogodio.

20:57

18' Novi promašaj Brauna

42:39 za PAO. Braun je pokušao za tri poena, ali stigao je samo do obruča. Na drugoj strani Nan je postigao nove poene i uvećao prednost.

20:57

17' Braun prvi put promašio

40:39 za PAO. Braun je upisao prvi promašaj u meču protiv Panatinikosa, pošto je ispod koša pokušao da loptu ubaci u obruč. Na drugoj strani Grent je pogdio, a onda je domaćin došao i do trojke, pa samim tim i vođstva!

20:53

15' Vašington pogađa!

39:35 za Partizan. Vašington je na polaganju pogodio za Partizan i crno-bijeli ponovo vode!

20:49

14' PAO izjednačio

35:35 Slukas je iznudio dva slobodna bacanja, iskusni Grk sa linije penala pogodi oba puta i donio izjednačenje

20:45

12' Tajrik donosi nove poene

35:29 za Partizan. Vašington je presekao loptu rivala, pa je napad pripao Partizanu. Parker je pronašao Tajrika ispod koša za jedno od njegovih prepoznatljivih zakucavanja.

20:45

12' Poeni za Partizan

33:29 za Partizan. Kalates je izveo loptu za Partizan, dobro je kružila ta lopta, a onda je Vašington iz ćoška pogodio za crno-bijele za dva poena. Mogao je Partizan da dođe do poena i u sljedećem napadu, ali je Tajrik napravio grešku u koracima

20:43

Dobra statistika Partizana

Partizan je odigrao sjajnu četvrtinu u kojoj je pogodio četiri trojke iz šest pokušaja. Kad su u pitanju koševi iz igre Partizan je ubacio 11-16 što je 69 posto.

20:43

Kraj prve četvrtine, Partizan vodi 31:27

Vašington je bio na liniji penala, pogodio je oba puta. Isak Bonga je ušao na teren, a do kraja četvrtine je Rogavopulos uspio da na polaganju dođe do poena.

20:39

10' Izmjene u Patizanu

29:25 za Partizan. Kalates je ušao na teren, a onda je PAO imao napad u kojem Partizan nije najbolje odigrao, Vašington je dirao mrežicu nakon šuta rivala, pa je domaći tim dobio poene i smanjio razliku.

20:39

10' Parker za triii!

29:23 za Partizan. Džabari Parker je pogodio trojku, poslije tri koje je ubacio Braun, sad je i Parker pogodio - četvrtu za Partizan.

20:36

9' Nova trojka Brauna!

23:19 za Partizan. Vašington je na terenu, prvi put od početka meča. Milton je ponovo iznudio faul, Partizan je imao napad, a Braun je bio na pravom mjestu da ponovo pogodi trojku.

20:34

8' Milton donosi nove poene

20:19 za Partizan. PAO je novim zakucavanjem Farida smanjio razliku, a onda je na drugoj strani Milton pogodio.

20:34

7' Partizan igra dobru odbranu

18:12 za Partizan. Sjajna odbrana Partizana, na drugoj strani je Šejk Milton napao i iznudio faul i pogodio oba puta. Za domaći tim Slukas je ušao na teren.

20:30

6' Nova trojka Brauna!

16:12 za Partizan. Braun je pogodio još jednu trojku, ovog puta iz kornera.

20:30

6' Sterling Brauun!

13:12 za Partizan. Sterling Braun je pogosio trojku i vratio vođstvo Partizanu, na drugoj strani je odigrao dobru odbranu, ali je Grent stigao do novih poena.

20:26

4' PAO vodi!

10:8 za Panatinaikos. Sitne greške Partizana su tako brzo kažnjenje. Šorts je došao do poena, onda ukrao loptu i asistirao za nove poene, pa je ovaj plej takoreći donio vođstvo domaćinu.

20:23

3' Partizan i dalje vodi

6:4 za Partizan. Šorts je dobio ličnu grešku, pa su navijači u OAKA areni negativno reagovali. U napadu Partizana Fernando je zakucao poslije pasa Brauna.

20:22

2' Poeni kapitena

4:2 za Partizan. Marinković je ispod koša došao do novih poena!

20:21

1' Prvi poeni Partizana

2:0 za Partizan. Sterling Braun je odmah došao do poena na polaganju

20:14

Petorke

Partizan: Pokuševski, Fernando, Braun, Milton, Marinković

Panatinaikos: Grant, Ernangomes, Nan, Šorts, Fared

19:38

Tabela Evrolige



Standings provided by Sofascore

19:38

Dobro došli!

Partizan i Panatinaikos sastaju se u okviru 13. kola Evrolige u Atini, u OAKA dvorani. Dešavanja sa meča možete pratite uz MONDO.

