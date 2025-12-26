Dnevni horoskop za 26. decembar 2025: Ribama jedna riječ mijenja život, Strijelac spreman na sve

Pročitajte dnevni horoskop za 26. decembar 2025. godine!

Dnevni horoskop za 26. decembar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 26. decembar 2025. godine kaže da na poslu shvatate da stari način više ne funkcioniše i da je potrebna drugačija taktika. Razgovori s kolegama mogu biti napeti, samo budite mirni i staloženi. U privatnom životu otvara se tema povjerenja. Usporite s finansijskim odlukama i sačuvajte energiju za veče.

BIK

Pred vama je izbor između sigurnog i nečeg novog, ali ne i sasvim proverеnog. Nemojte da žurite. Kod kuće vas čeka sitan problem koji će vam promeniti planove, ali donosi i priliku da se opustite s dragim ljudima. Emocije izlaze na površinu, i to je sasvim u redu.

BLIZANCI

Jasna komunikacija danas vam je najjači adut. Izbegnite dvosmislene poruke, posebno na poslu. U odnosima postavite granice i ne preuzimajte tuđe obaveze. Uveče je moguć susret sa osobom iz prošlosti koja će uzburkati stare emocije. Ne dozvolite da vas ovaj osjećaj povuče unazad.

RAK

Na poslu se od vas očekuje da smirujete tenzije, ali nemojte da preuzimate na sebe tuđe sukobe. U porodici se pokreće stara tema koja traži iskren razgovor. Finansijski planovi se nakratko odlažu. Fizička aktivnost pomaže da se oslobodite nervoze.

LAV

Dnevni horoskop za 26. decembar 2025. godine kaže da vam dan počinje užurbano, uz sitne greške zbog kojih bi gtrebalo da budete koncentrisaniji. Ne preuzimajte odgovornost umesto drugih. U privatnom životu nekome je potrebna vaša podrška, ne savjet. Uveče stiže poruka ili vest koja će vas iskreno obradovati.

DJEVICA

Dobijate priznanje koje potvrđuje vaš trud, ali ne izaziva iste reakcije kod svih. Ostanite dostojanstveni. Imate odlične kreativne ideje, ali je potrebno da ih doradite. U privatnom životu izbjegnite dokazivanje. Veče iskoristite za učenje ili miran sadržaj koji vam prija.

VAGA

Dnevni horoskop za 26. decembar 2025. godine kaže da na poslu pravite kompromis, iako vam to ne prija. Sačuvajte ideju za pravi trenutak. U odnosima se otvara pitanje bliskosti, ne forsirajte odgovore. Troškovi vas podsjećaju na realnost, ali situacija se brzo stabilizuje. Prija vam kratka pauza u tišini.

ŠKORPIJA

Suočavate se s posledicama ranijih odluka. Na poslu bi trebalo da se služite činjenicama, ne emocijama. U ljubavi nestaje iluzija, ali zato dobijate jasnu sliku gde ste i na čemu ste. Novac kasni, što i nije tako loše jer imate prostora da bolje organizujete budžet. Uveče je moguć iskren razgovor sa partnerom.

STRIJELAC

Planovi se mijenjaju, ali to vam daje vrijeme da se bolje pripremite. Na poslu pokazujete snalažljivost, ali ne dozvolite da vas koriste. U kontaktu s drugačijim ljudima širite vidike. Dan je promenljiv, ali rutina vam pomaže da ostanete smireni.

JARAC

Pritisak na poslu raste, a vi se zalažete za kvalitet. Porodične teme su osjetljive, pokušajte da se držite neutralno. Ne zalijećite se odmah sa finansijskim ponudama, prvo ih provjerite. Ljubavna situacija bez promjena, uživate u pažnji. Umor vas sustiže, bilo bi mudro da se opustite i odmorite uz knjigu ili TV.

VODOLIJA

Čudan dan za vas, birate između sopstvenih vrijednosti i tuđih očekivanja. Na poslu ponudite rješenje koje je vama prihvatljivo, a ne ono koje će zadovoljiti druge. U ljubavi je moguć nesporazum zbog različitih pogleda na novac. Neočekivana prilika stiže u neobičnom obliku. Zdravlje je solidno.

RIBE

Dnevni horoskop za 26. decembar 2025. godine kaže da učite da kažete "ne" bez griže savjesti. Na poslu morate da budete otresitiji prema kolegi koji traži previše. Razgovor s partnerom o budućnosti bi mogao da vas "spusti na zemlju". Emotivno ste iscrpljeni, potrebni su vam mir i tišina. Briga o sebi danas je prioritet.