Šta najduža zimska noć znači za svaki znak horoskopa? Jarac postaje zvijezda, a neko pronalazi ljubav

Zimski sosticij i najduža noć u godini događaju se 21. decembra 2025, donose novo sunce i utiču na svaki horoskopski znak.

Izvor: Shutterstock

Prema astronomiji, zimski solsticij dogodiće se večeras, 21. decembra 2025. i označiti zvanični početak zime. A prema horoskopu, svi horoskopski znaci će takođe biti pod uticajem ovog događaja koji donosi najkraći dan i najdužu noć, a naziva se i kratkodnevica.

U beskrajnom ciklusu godišnjih doba postoje posebne, gotovo magične tačke. Jedna od njih je zimski solsticij, astronomski događaj koji je od davnina obavijen mitom, nadom i ritualom.

Ovo nije samo datum u kalendaru – on označava kulminaciju mračnog vremena, nakon čega će svaki novi dan donositi malo više svjetlosti, simbolizujući pobjedu života nad hladnoćom i tamom.

Jednostavno rečeno, zimski solsticij je trenutak kada Sunce, u svom prividnom godišnjem kretanju duž ekliptike, dostiže svoju najjužniju tačku. Za drevne poljoprivredne kulture, ovaj dan je bio svijet - a strah od beskrajne tame ustupio je mjesto radosti zbog rođenja novog Sunca. I danas on ima uticaj na sve horoskopske znake pred kraj godine.

Ovan

Ovnovi će biti ambiciozniji nego obično, pa ćete završiti svoje projekte i postaviti sebi važne odgovornosti na poslu jer želite da budete unaprijeđeni.

Bik

Bik će biti samopouzdaniji i željeće da se profesionalno razvija, da se uključi u novi projekat, nauči strani jezik ili upozna nove ljude. A na ličnom nivou, željeće da promijeni stvari, da se zbliže sa partnerom ili da budu otvoreni za novu vezu.

Blizanci

Blizanci će krenuti na novo putovanje sa svojim životnim partnerom, prijateljem ili kolegom. Takođe će razviti poslovni ili štedni plan, uspostaviti program vježbanja ili se upustiti u romantičnu avanturu.

Izvor: Shutterstock

Rak

Rakovi pronalaze vrijeme za sebe, povlačeći se iz vreve porodice ili društvenih odnosa. Želite da budete bliski sa voljenom osobom, a da se pritom ne umarate kućnim ili grupnim aktivnostima.

Lav

Lavovi će biti spontani, energični, duhoviti, komponovaće ili pisati ljubavne pjesme za voljenu osobu, skuvaće ukusnu večeru i uživaće u intimnosti onako strastveno kako vole - organizujući poseban događaj za dvoje.

Djevica

Djevice će biti direktnije nego obično i otkriće svoja ljubavna osjećanja. Razgovaraće o budućnosti sa voljenom osobom i uspjeće da smire tenzije.

Vaga

Vage se, kao i obično, ističu u komunikaciji i diplomatiji. Usmjerićete pažnju na stvari koje vam pomažu da se razvijajate intelektualno i duhovno, posjetićete izložbu, muzej ili pozorište.

Škorpija

Škorpije će biti veoma društveno aktivne, dobijaće pozive za događaje i okupljanja. Međutim, bićete preopterećeni pripremama za praznike, pa je najbolje da im date prioritet. Vaš život će biti mnogo zauzetiji nego obično. Postoji velika šansa da će vaše sanduče biti puno poziva za društvene događaje, sastanke i spontana okupljanja.

Strijelac

Strelcu je potrebno više samopouzdanja da bi ostvario veći prihod koji želi ili unapređenje na poslu o kojem sanja. Očekujte zanimljiv susret.

Jarac

Sunce će ući u Jarca, čineći ih zvijezdama Zodijaka. Vrijeme je da sanjate velike snove, kao što samo vi znate, kako bi vam se sve želje ostvarile.

Vodolija

Vodolijama je potrebno više odlučnosti da se uključe u bilo kakvu vezu, bilo individualnu ili grupnu. Morate obratiti pažnju na ciljeve za koje se borite.

Ribe

Ribe su odlučnije nego obično. Jasnije vide svoje dugoročne ciljeve, razmišljajući o tome koliko su daleko stigle i gdje žele da idu.