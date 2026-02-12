logo
Najbolji recept za pamuk kiflice: Mekane su kao duša, a opcije za filovanje su beskonačne

Najbolji recept za pamuk kiflice: Mekane su kao duša, a opcije za filovanje su beskonačne

Autor N.D. Izvor Stvar ukusa
0

Napravite najmekše pamuk kiflice koje možete filovati i slatkim i slanim filovima, po sledećem receptu.

recept za pamuk kiflice Izvor: Shutterstock

Pamuk kiflice su jedno od onih peciva koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Mekano, vazdušasto testo i zlatna korica čine ih idealnim za doručak, užinu ili uz kafu i čaj.

Za domaćice koje žele da pripreme nešto jednostavno, a efektno, pamuk kiflice su uvijek savršeno rješenje. Ovaj recept je praktičan i prilagodljiv, pa svako može da ga prilagodi svom ukusu, bilo da želi klasične prazne kiflice ili punjene sa sirom, čokoladom ili džemom.

Sastojci:

  • Za tijesto:

  • 1 kg glatkog brašna
  • 700 ml mlijeka
  • 200 ml ulja
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 kašičica soli
  • 1 svježi kvasac
  • 1 kašika šećera

  • Za premaz:

  • 1 žumance
  • 1 kašika mlijeka
  • susam za posipanje

Priprema:

1. korak: Aktiviranje kvasca

U 200 ml toplog mleka dodajte izmrvljeni kvasac i šećer. Ostavite desetak minuta da se zapjeni i aktivira.

2. korak: Priprema tijesta

U veću posudu prosijte glatko brašno, dodajte aktivirani kvasac, so, preostalo mlijeko, prašak za pecivo i ulje. Zamjesite glatko tijesto, po potrebi dodajte još malo brašna.

Slatka verzija:

Ukoliko pripremate kiflice sa slatkim punjenjem - sa džemom ili kremom, u tijesto dodajte još dvije kašike šećera i po želji ih pospite šećerom u prahu.

3. korak: Dizanje tijesta

Pokrijte testo čistom kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mestu, oko 45 minuta da se udvostruči.

4. korak: Oblikovanje kiflica

Razvaljajte tijesto na debljinu od oko jednog centimetra. Sjecite na trouglićekoje ćete zarolati u kiflice. Ako želite, zasjecite sredinu trouglića uduž dva puta kako biste dobili dekorativni izgled.

5. korak: Drugo dizanje i pečenje

Rasporedite kiflice na pleh sa papirom za pečenje i ostavite da odstoje još oko 30 minuta. U međuvremenu zagrijte pećnicu na 200 stepeni. Umutite žumance sa kašikom mlijeka, premažite kiflice i pospite susamom. Pecite oko 25 minuta dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

