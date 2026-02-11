logo
Tortilja lepeza sa jajima i čajnom kobasicom: Jednostavan doručak iz rerne u kojem će svi uživati

Tortilja lepeza sa jajima i čajnom kobasicom: Jednostavan doručak iz rerne u kojem će svi uživati

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Napravite doručak iz rerne u kojem će svi uživati, po ovom jednostavnom receptu za tortilja lepezu sa jajima i čajnom kobasicom.

Tortilja lepeza sa jajima i čajnom kobasicom Izvor: Printcreen/youtube/baiba.tropina/shorts

Kada vam treba nešto brzo, zasitno i dovoljno drugačije da razbije rutinu, tortilja lepeza je savršeno rješenje.

Ovaj jednostavan obrok kombinuje mekane tortilje, sočnu smjesu od jaja i mlijeka, topljeni sir i čajnu kobasicu, a sve se peče u rerni do savršene zlatne boje. Idealna je za doručak, lagani ručak ili večeru, a jednako dobro prolazi i kao brzo posluženje za goste.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: doručak/večera/užina

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 15–20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • tortilje (onoliko koliko je potrebno da ispunite pleh)
  • 3 jajeta
  • 120 ml mlijeka
  • So, po ukusu
  • 150 g rendanog kačkavalja 
  • svjež peršun, sitno isjeckan
  • 150 g čajne kobasice, isječene na kolutove
  • 100 ml ulja (za prelivanje)

Priprema:

1. korak: Mućenje jaja i mlijeka

U činiji umutite jaja sa mlijekom i prstohvatom soli, dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

2. korak: Ređanje tortilja

Tortilje savijajte cik-cak dok ne dobijete lepezu od svake i ređajte ih u pleh dok ga ne popunite. Prelijte smjesom od jaja i mlijeka. Pospite rendanim sirom i sjeckanim peršunom, a zatim rasporedite kolutove čajne kobasice između slojeva tortilje.

Zamjene za čajnu kobasicu

Čajnu kobasicu možete zamijeniti šunkom, pečenicom, slaninicom ili čak pečurkama.

3. korak: Pečenje

Prelijte tortilje sa malo ulja i pecite 15–20 minuta, dok ne porumene i postanu hrskave.

4. korak: Služenje

Izvadite iz rerne, kratko prohladite, isjecite na parčad i poslužite toplo.

(Stvar ukusa/Mondo) 

