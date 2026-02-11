Tortilja lepeza sa jajima i čajnom kobasicom: Jednostavan doručak iz rerne u kojem će svi uživati

Napravite doručak iz rerne u kojem će svi uživati, po ovom jednostavnom receptu za tortilja lepezu sa jajima i čajnom kobasicom.
Kada vam treba nešto brzo, zasitno i dovoljno drugačije da razbije rutinu, tortilja lepeza je savršeno rješenje.
Ovaj jednostavan obrok kombinuje mekane tortilje, sočnu smjesu od jaja i mlijeka, topljeni sir i čajnu kobasicu, a sve se peče u rerni do savršene zlatne boje. Idealna je za doručak, lagani ručak ili večeru, a jednako dobro prolazi i kao brzo posluženje za goste.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: doručak/večera/užina
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 15–20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- tortilje (onoliko koliko je potrebno da ispunite pleh)
- 3 jajeta
- 120 ml mlijeka
- So, po ukusu
- 150 g rendanog kačkavalja
- svjež peršun, sitno isjeckan
- 150 g čajne kobasice, isječene na kolutove
- 100 ml ulja (za prelivanje)
Priprema:
1. korak: Mućenje jaja i mlijeka
U činiji umutite jaja sa mlijekom i prstohvatom soli, dok ne dobijete ujednačenu smjesu.
2. korak: Ređanje tortilja
Tortilje savijajte cik-cak dok ne dobijete lepezu od svake i ređajte ih u pleh dok ga ne popunite. Prelijte smjesom od jaja i mlijeka. Pospite rendanim sirom i sjeckanim peršunom, a zatim rasporedite kolutove čajne kobasice između slojeva tortilje.
Čajnu kobasicu možete zamijeniti šunkom, pečenicom, slaninicom ili čak pečurkama.
3. korak: Pečenje
Prelijte tortilje sa malo ulja i pecite 15–20 minuta, dok ne porumene i postanu hrskave.
4. korak: Služenje
Izvadite iz rerne, kratko prohladite, isjecite na parčad i poslužite toplo.
(Stvar ukusa/Mondo)