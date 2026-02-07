Recept za gurmansku palentu: Zavoljeće je i oni koji nisu ljubitelji kukuruznog brašna

Isprobajte recept za gurmansku palentu zbog koje će je i oni koji je inače ne vole, zavoljeti.
Iako mnogi na pomen palente odmahnu rukom, uvjerenje da kukuruzno brašno nema šta da ponudi lako pada u vodu čim se pojavi ova njena verzija na stolu. Kremasta, bogata i puna ukusa, gurmanska palenta nema ništa zajedničko sa klasičnom.
Kuvana u mleku, obogaćena sirom i kajmakom, ona postaje jelo koje osvaja već na prvi zalogaj, čak i one koji inače izbegavaju kukuruzno brašno. Hrskava slanina daje joj dubinu, slanoću i savršen kontrast teksturi.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: doručak
Porcije/Količina: 2–3 porcije
Vrijeme pripreme: 5 minuta
Vrijeme kuvanja: 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 20 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 čaša kukuruznog brašna (palente)
- 2 čaše vode
- 1 čaša mlijeka
- so po ukusu
- 150 g tvrdog sira (feta, sjenički)
- 100 g slanine
- 1 puna kašika kajmaka
Priprema:
1. korak: Kuvanje palente
U šerpu sipajte vodu i mlijeko, dodajte so i zagrijte na srednjoj temperaturi dok tečnost ne počne blago da ključa. Postepeno dodajte palentu uz stalno miješanje kako se ne bi stvorile grudvice. Smanjite vatru i kuvajte palentu 10–15 minuta, uz povremeno miješanje, dok ne postane gusta i kremasta.
Tvrđi sir daje intenzivniji šmek, dok blaži čini palentu nježnijom i mekšom.
2. korak: Dodatak sira i kajmaka
Pred kraj kuvanja umiješajte sir i kašiku kajmaka, pa miješajte dok se potpuno ne istope i sjedine sa palentom.
3. korak: Prženje slanine
U tiganju, bez dodatka masnoće, propržite slaninu isječenu na kockice ili trakice dok ne postane zlatna i hrskava.
4. korak: Dodatak slanine
Gotovu palentu rasporedite u tanjire, preko dodajte hrskavu slaninu i po želji još malo sira.