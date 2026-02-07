Recept za gurmansku palentu: Zavoljeće je i oni koji nisu ljubitelji kukuruznog brašna

Isprobajte recept za gurmansku palentu zbog koje će je i oni koji je inače ne vole, zavoljeti.

Izvor: Shutterstock

Iako mnogi na pomen palente odmahnu rukom, uvjerenje da kukuruzno brašno nema šta da ponudi lako pada u vodu čim se pojavi ova njena verzija na stolu. Kremasta, bogata i puna ukusa, gurmanska palenta nema ništa zajedničko sa klasičnom.

Kuvana u mleku, obogaćena sirom i kajmakom, ona postaje jelo koje osvaja već na prvi zalogaj, čak i one koji inače izbegavaju kukuruzno brašno. Hrskava slanina daje joj dubinu, slanoću i savršen kontrast teksturi.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: doručak

Porcije/Količina: 2–3 porcije

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme kuvanja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 čaša kukuruznog brašna (palente)

2 čaše vode

1 čaša mlijeka

so po ukusu

150 g tvrdog sira (feta, sjenički)

100 g slanine

1 puna kašika kajmaka

Priprema:

1. korak: Kuvanje palente

U šerpu sipajte vodu i mlijeko, dodajte so i zagrijte na srednjoj temperaturi dok tečnost ne počne blago da ključa. Postepeno dodajte palentu uz stalno miješanje kako se ne bi stvorile grudvice. Smanjite vatru i kuvajte palentu 10–15 minuta, uz povremeno miješanje, dok ne postane gusta i kremasta.

Sir birajte po ukusu: Tvrđi sir daje intenzivniji šmek, dok blaži čini palentu nježnijom i mekšom.

2. korak: Dodatak sira i kajmaka

Pred kraj kuvanja umiješajte sir i kašiku kajmaka, pa miješajte dok se potpuno ne istope i sjedine sa palentom.

3. korak: Prženje slanine

U tiganju, bez dodatka masnoće, propržite slaninu isječenu na kockice ili trakice dok ne postane zlatna i hrskava.

4. korak: Dodatak slanine

Gotovu palentu rasporedite u tanjire, preko dodajte hrskavu slaninu i po želji još malo sira.