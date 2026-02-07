logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Recept za gurmansku palentu: Zavoljeće je i oni koji nisu ljubitelji kukuruznog brašna

Recept za gurmansku palentu: Zavoljeće je i oni koji nisu ljubitelji kukuruznog brašna

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte recept za gurmansku palentu zbog koje će je i oni koji je inače ne vole, zavoljeti.

recept za gurmansku palentu Izvor: Shutterstock

Iako mnogi na pomen palente odmahnu rukom, uvjerenje da kukuruzno brašno nema šta da ponudi lako pada u vodu čim se pojavi ova njena verzija na stolu. Kremasta, bogata i puna ukusa, gurmanska palenta nema ništa zajedničko sa klasičnom.

Kuvana u mleku, obogaćena sirom i kajmakom, ona postaje jelo koje osvaja već na prvi zalogaj, čak i one koji inače izbegavaju kukuruzno brašno. Hrskava slanina daje joj dubinu, slanoću i savršen kontrast teksturi.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: doručak

Porcije/Količina: 2–3 porcije

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme kuvanja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 1 čaša kukuruznog brašna (palente)
  • 2 čaše vode
  • 1 čaša mlijeka
  • so po ukusu
  • 150 g tvrdog sira (feta, sjenički)
  • 100 g slanine
  • 1 puna kašika kajmaka

Priprema:

1. korak: Kuvanje palente

U šerpu sipajte vodu i mlijeko, dodajte so i zagrijte na srednjoj temperaturi dok tečnost ne počne blago da ključa. Postepeno dodajte palentu uz stalno miješanje kako se ne bi stvorile grudvice. Smanjite vatru i kuvajte palentu 10–15 minuta, uz povremeno miješanje, dok ne postane gusta i kremasta.

Sir birajte po ukusu:

Tvrđi sir daje intenzivniji šmek, dok blaži čini palentu nježnijom i mekšom.

2. korak: Dodatak sira i kajmaka

Pred kraj kuvanja umiješajte sir i kašiku kajmaka, pa miješajte dok se potpuno ne istope i sjedine sa palentom.

3. korak: Prženje slanine

U tiganju, bez dodatka masnoće, propržite slaninu isječenu na kockice ili trakice dok ne postane zlatna i hrskava.

4. korak: Dodatak slanine

Gotovu palentu rasporedite u tanjire, preko dodajte hrskavu slaninu i po želji još malo sira.

Pročitajte još

Tagovi

recept Mondo kuhinja palenta

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA