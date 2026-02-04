logo
Kako se pravi poljska sarma? Evo po čemu se golabki razlikuje od naše i zašto je mnogo lakša

Izvor Stvar ukusa
1

Saznajte kako se pravi poljska verzija sarme koja je lakša od naše. Isprobajte ovaj recept za golabki i otkrijte po čemu se razlikuju.

Recept za poljsku sarmu, golabki Izvor: Shutterstock

Iako na prvi pogled podsećaju na našu sarmu, poljske sarme, poznate kao golabki, imaju potpuno drugačiji karakter. Umjesto kiselog kupusa koristi se svjež kupus, što ovom jelu daje blaži, lakši ukus i čini ga pogodnim za pripremu tokom cijele godine.

Još jedna velika razlika je način pripreme, ove sarme se ne kuvaju na šporetu, već se peku u rerni, prelivene temeljcem i pasiranim paradajzom. Rezultat su sočni, mekani smotuljci koji se savršeno slažu sa pire krompirom i kiselom pavlakom.

Osnovne informacije

Kuhinja: poljska

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 4-8 osoba

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme kuvanja: 60 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 30 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 1 veća glavica svježeg kupusa
  • 1,5 kg mljevenog miješanog mesa
  • 200 g kuvanog pirinča
  • 1 veća glavica crnog luka
  • 2-3 čena bijelog luka
  • 300 ml temeljca
  • 250 ml pasiranog paradajza
  • 180 g kisele pavlake
  • so i biber po ukusu
  • ulje za prženje

Priprema:

1. korak: Priprema kupusa

U velikom loncu zagrejte vodu i posolite je. Nožem uklonite tvrdi dio oko korijena kupusa, pa cijelu glavicu potopite u ključalu vodu. Kuvajte 3-5 minuta, dok listovi ne omekšaju i ne počnu da se odvajaju.

2. korak: Priprema listova

Pažljivo razdvojte listove kupusa i nožem uklonite zadebljani središnji dio kako bi se lakše savijali.

Birajte mlađi kupus:

Mlađi, svjetliji kupus ima tanje i elastičnije listove koji se lakše savijaju i brže peku. Ako je kupus stariji, produžite blanširanje za minut–dva kako listovi ne bi pucali.

3. korak: Prženje luka

Na malo ulja propržite sitno sjeckani crni luk dok ne postane staklast i mekan. Sklonite sa vatre i ostavite da se prohladi.

4. korak: Priprema fila

U većoj posudi sjedinite mljeveno meso, kuvani pirinač, proprženi luk i sitno sjeckani bijeli luk. Začinite solju i biberom, pa dobro izmiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

5. korak: Formiranje sarmi

Na svaki list kupusa stavite dio fila i uvijte u rolnice, slično kao klasičnu sarmu. Ređajte ih u vatrostalnu posudu.

Folija čuva sočnost:

Tokom većeg dijela pečenja držite posudu poklopljenu ili prekrivenu folijom. Ako želite blago zapečenu površinu, otkrijte sarme posljednjih 10 minuta.

6. korak: Pečenje

Sarme prelijte temeljcem i pasiranim paradajzom. Poklopite posudu ili je prekrijte aluminijumskom folijom i pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni oko 1 sat.

7. korak: Serviranje

Gotove poljske sarme poslužite tople, uz pire krompir i kiselu pavlaku.

Komentari 1

Svi komentari









Darko

Tako prave Švabe i Austrijanci sarmu.

