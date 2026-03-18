Od Čajldiš Gambina do trećeg Oskara: Znate li ko je momak kojeg sluša cijeli svijet? (Video)

Ludvig Goranson je kompozitor koji je na ovogodišnjoj dodjeli Oskara ovjenčan trećom zlatnom statuetom

Izvor: Oscars

Na ovogodišnjoj dodjeli Oskara vidjeli smo trijumf Majkla B. Džordana, odnosno filma "One battle after another", ali i imali prilike da vidimo kako Ludvig Goranson (41) osvaja svog trećeg Oskara.

Za one koji nisu čuli za njega, čuli su njegovu muziku - u filmu "Crni panter", "Openhajmer", seriji "Mandalorijan" koja je zaludjela svijet, kao i ostvarenju "Sinners" u kojem Džordan igra dvije glavne uloge.

At just 41 years old, Ludwig Göransson won his 3rd Oscar for Best Original Score.pic.twitter.com/qeODqnZXoD — The Cinéprism (@TheCineprism)March 16, 2026

Goranson je švedski kompozitor i muzički producent koji je postao jedan od najuticajnijih filmskih kompozitora svoje generacije.

Rođen je u Švedskoj, a preselio se u Ameriku zbog studija na kojima je upoznao budućeg reditelja Rajana Kuglera, koji mu je kasnije otvorio vrata na velikim filmskim projektima.

Goranson je u filmu "Openhajmer" u ključnim scenama koristio preko 70 gudača, analogne sintisajzere i duboke bas tonove, dok u sceni nuklearne eksplozije, prema odluci reditelja Kristofera Nolana, nema muzike.

Openhajmer muzika Izvor: Youtube/CBS Sunday Morning

Tek poslije eksplozije počinje intenzivna muzička sekcija — jer je želio da publika prvo osjeti šok i tišinu.

Zanimljivo je da je na početku karijere, prije nastajanja epskih numera koje su odjekivale pomenuim blokbasterima, za repera i glumca Čajldiš Gambina uradio dvije pjesme.

Jedna od njih je "This is America":

This is America Izvor: YouTube/Donald Glover

(Mondo.rs)