Od Čajldiš Gambina do trećeg Oskara: Znate li ko je momak kojeg sluša cijeli svijet? (Video)

Ludvig Goranson je kompozitor koji je na ovogodišnjoj dodjeli Oskara ovjenčan trećom zlatnom statuetom
Na ovogodišnjoj dodjeli Oskara vidjeli smo trijumf Majkla B. Džordana, odnosno filma "One battle after another", ali i imali prilike da vidimo kako Ludvig Goranson (41) osvaja svog trećeg Oskara.
Za one koji nisu čuli za njega, čuli su njegovu muziku - u filmu "Crni panter", "Openhajmer", seriji "Mandalorijan" koja je zaludjela svijet, kao i ostvarenju "Sinners" u kojem Džordan igra dvije glavne uloge.
Goranson je švedski kompozitor i muzički producent koji je postao jedan od najuticajnijih filmskih kompozitora svoje generacije.
Rođen je u Švedskoj, a preselio se u Ameriku zbog studija na kojima je upoznao budućeg reditelja Rajana Kuglera, koji mu je kasnije otvorio vrata na velikim filmskim projektima.
Goranson je u filmu "Openhajmer" u ključnim scenama koristio preko 70 gudača, analogne sintisajzere i duboke bas tonove, dok u sceni nuklearne eksplozije, prema odluci reditelja Kristofera Nolana, nema muzike.
Tek poslije eksplozije počinje intenzivna muzička sekcija — jer je želio da publika prvo osjeti šok i tišinu.
Zanimljivo je da je na početku karijere, prije nastajanja epskih numera koje su odjekivale pomenuim blokbasterima, za repera i glumca Čajldiš Gambina uradio dvije pjesme.
Jedna od njih je "This is America":
