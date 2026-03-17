3 najpotresnije drame sa najviše osvojenih Oskara: Filmovi koji su ostavili neizbrisiv trag

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Ova tri filma osvojila su Oskara i dirnula srca publike širom svijeta.

najpotresnije drame sa najviše osvojenih Oskara Izvor: Youtube Printscreen/ A24/Printscreen/ 20th Century Studios

Nagrade Oskara često odaju priznanje filmovima koji ne samo da impresioniraju tehničkom izvedbom, već i duboko pogađaju emotivno. U posljednjih nekoliko decenija, mnoge drame osvojile su srca publike i žirija svojom potresnom pričom, od prikaza ljudske hrabrosti i saosjećanja u najmračnijim periodima istorije, preko epskih ljubavnih tragedija, do intimnih i ličnih portreta odrastanja i unutrašnjih borbi.

Ovi filmovi kombinuju snažne emocije, duboko proživljene likove i nezaboravne trenutke koji dugo ostaju u sjećanju gledalaca, potvrđujući da filmska umjetnost može da prenese i najintenzivnije ljudske osjećaje.

"Schindler's List" (1993)

Osvojeni Oskari: 7 (uključujući najbolji film i najboljeg reditelja za Stivena Spilberga)

Radnja: Crno-bijela drama o Holokaustu koja prikazuje nezamislivo okrutnu realnost Drugog svjetskog rata, istovremeno naglašavajući male trenutke ljudskosti u ogromnom očaju.

"Titanic" (1997)

Osvojeni Oskari: 11 (dijelio rekord za najviše Oskara u istoriji, uključujući najbolji film)

Radnja: Velika romantična tragedija o dvoje ljudi iz različitih svjetova koji se zaljubljuju na nesrećnom "nepotopivom" brodu, a priča kulminira intenzivnim i dirljivim gubitkom.

"Moonlight" (2016)

Osvojeni Oskari: 3 (uključujući najbolji film)

Radnja: Intimna, niskobudžetna drama koja prati život mladog crnog muškarca dok se suočava sa okrutnošću svoje okoline, problematičnom majkom i potiskivanjem svoje seksualnosti. Opisana je kao "poetski prikaz života koji često ne dobija zasluženu pažnju".

Drugi značajni i potresni dobitnici Oskara pomenuti u rezultatima uključuju "12 Years a Slave" (2013), "Life Is Beautiful" (1997) i "Million Dollar Baby" (2004).

