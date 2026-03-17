5 filmova sa dodjele Oskara koje morate da gledate: Od političkog trilera koji je obrisao pod konkurencijom do hit drame

Ovo su ostvarenja kojima definitivno treba da date šansu!
Iza nas je 98. dodela Oskara, a sada, kada se utisci konačno sležu, vrijeme je da pogledate neka od nagrađivanih ostvarenja.
1. One Battle After Another
Film koji je obilježio Oskare 2026. Drama reditelja Pola Tomasa Andersona osvojila je čak šest nagrada, uključujući i Oskar za najbolji film i režiju
Publika i kritika složni su u jednom – ovo je jedno od najambicioznijih ostvarenja posljednjih godina.
O čemu se radi?
Bivši revolucionar i njegova porodica pokušavaju da prežive u svijetu punom političke korupcije i opasnih rivala. Kada se stara prijetnja ponovo pojavi, on biva prisiljen da se uvuče nazad u akciju koju je odavno ostavio iza sebe. Film je dinamična kombinacija napetog trilera, mračnog humora i porodične drame koja vodi glavnog junaka kroz lične konflikate i društvene tenzije
2. Sinners
Jedan od najhvaljenijih filmova godine, koji je osvojio nekoliko Oskara, uključujući najbolji originalni scenario i najbolju fotografiju, dok je Majkl B. Džordan dobio Oskara za glavnu mušku ulogu.
O čemu se radi?
Radnja se dešava 1932. u Misisipi dijelti, gdje identični blizanci vraćaju se iz Čikaga da otvore bluz klub u svojoj zajednici. Njihov plan da stvore mjesto za muziku i radost biva prekinut kada se susreću sa natprirodnim zlom, uključujući vampirske prijetnje, dok se bore protiv rasizma i opasnosti koje prijete njihovoj zajednici. Film ujedinjuje istorijski period, muziku, horor i društveni komentar u jednu snažnu priču.
3. Hamnet
Emotivna istorijska drama inspirisana porodicom Vilijama Šekspira donela je Oskar za najbolju glumicu Džesi Bakli.
O čemu se radi?
Ovo je emotivna istorijska drama koja istražuje život i porodicu Vilijama Šekspira poslije smrti njihovog mladog sina Hamneta. Fokus je na tome kako roditelji — William i Agnes — proživljavaju tugu i pokušavaju da nastave dalje, dok se suočavaju sa sopstvenim strahovima i nadama. Film duboko zadire u ljubav, gubitak i umetničku inspiraciju koja nastaje iz najveće boli.
4. Frankenstein
Ostvarenje Giljerma del Toroa bilo je jedno od vizuelno najimpresivnijih filmova godine i nagrađeno je za scenografiju i šminku.
O čemu se radi?
Adaptacija klasičnog romana u režiji Guillermo del Tora prati briljantnog naučnika Viktora Frankeštajna koji stvara živo biće iz mrtvih dijelova, očekujući da će zavladati smrću. Kad njegovo stvorenje oživi, suočava se sa odbacivanjem, usamljenosti i pitanjima identiteta, dok Viktor pokušava da kontroliše nešto što nadmašuje njegovu moć. Film istražuje teme ko je zapravo čudovište: stvorenje ili njegov tvorac, kroz emotivnu i vizuelno zapanjujuću priču.
Spektakularna estetika i emotivna priča o "čudovištu" koje samo traži mesto u svetu učinili su film jednim od najgledanijih među nominovanima.
5. Marty Supreme
Iako je Timoti Šalame ostao bez svih nagrada (a bio je kandidat za Oskara), to nije razlog da ne pogledate inspirativnu priču o Martiju.
O čemu se radi?
Priča o Martiju Mauseru, ambicioznom i egocentričnom takmičaru stonog tenisa iz 1950‑ih, koji želi da postane svetski šampion, uprkos sopstvenim manama i teškim izazovima. Film je sportska drama ispunjena humorom, šarmom i neočekivanim scenama, ali i karakternim padovima i usponima koji pokazuju koliko daleko će Marti ići radi svoje ambicije. Timoti Šalame nosi lik koji je istovremeno iritantan i magnetski privlačan.
Da li ste gledali neki od naših prijedloga i koji vam je favorit?