Savršen kraj mafijaške sage ili ne? Stigle prve kritike za film "Peaky Blinders"

U odabranim bioskopima počelo je prikazivanje filma "Peaky blindert: The Immortal man" koji stiže na Netflix 20. marta

Izvor: Netflix

Na Netflix 20. marta stiže kraj sage koja je opčinila svijet - film "Peaky blinders: Immortal man", koji je počeo da se prikazuje u odabranim bioskopima 6. marta.

Pažnja - slijede spojleri koji se tiču glumaca i radnje filma!

Dva dana nakon premijere filma, stigle su i prve kritike onih koji su imali priliku da zavire u svijet Tomasa Šelbija prije svih nas i par stvari su im zamjerili - poput "mlakog zlikovca" i "Šveđanke s braon perikom".

Page six je objavio kritiku u kojoj se pita da li film uopšte mora da bude dobar, ili je "dovoljno da u njemu gledamo Kilijana Marfija kako se namrgođeno šeta u odjeći iz 1940-ih, puca iz pištolja dok u pozadini grmi rok muzika? Uglavnom, odgovor je da".

Scenario, koji je napisao tvorac serije Stiven Najt, na nekim mestima je, prema riječima autora - tanak.

"Ponekad je teško ne osjetiti da priča deluje kao isprazan odjek mnogo bolje serije kakva je 'Peaky Blinders' nekada bila. Ipak, uprkos manama, 'The Immortal Man' predstavlja prikladan završetak sage koja je postala globalni fenomen. Nije najbolji film, ali je solidan zaključak Tomijeve priče, sa mnogo stvari u kojima se može uživati'.

Izvor: Netflix

"Peaky Blinders" je prvobitno premijerno prikazan 2013. godine i pratio je Tomijev uspon – od kriminalnog bosa u Birmingemu 1920-ih do hodnika parlamenta 1940-ih. Film ga zatiče u samonametnutom izgnanstvu nakon mnogih trauma kroz koje je prošao tokom serije, uključujući i smrt svoje ćerke.

Nažalost po Tomija, on ne može samo da bude sam i tužan. Inače bi to bio prilično dosadan film. Njegov otuđeni vanbračni sin Djuk (ranije ga je igrao Konrad Kan, sada Beri Kigan)sada predvodi bandu Peaky Blinders u Tomijevom odsustvu i pravi haos.

Na Tomiju je da zaustavi Djuka. Dakle, radi se o klasičnoj priči: "gangster koji želi da napusti život u kriminalu biva uvučen nazad zbog još jednog posljednjeg posla". To je osnovna postavka, ali se pojavljuje u mnogim filmovima i serijama jer ima snažan efekat. Zaplet "otac protiv sina" daje priči gotovo šekspirovski ton.

Peaky Blinders, sezona 1, trejler

Izvor: Youtube

Djukova glavna osobina je bes prema svetu jer se osjeća napušteno. Kigan čini koliko može da lik učini složenijim, ali scenario mu ne daje mnogo materijala za rad sa tako tanko napisanim likom.

Ipak, glumac iz filma "Saltburn" prirodno se uklapa u svet "Peaky Blindersa". Čak izgleda kao fotografija iz policijskog dosijea nekog starinskog gangstera. Pošto su on i Marfi među najjačim irskim glumačkim talentima današnjice, scene u kojima se pojavljuju zajedno imaju snažnu energiju, tvrdi autor teksta i navodi da su par puta "proklizali" i govorili engleskim akcentom.

Netflix je najavio da će postojati i nastavak serije o novoj generaciji porodice Šelbi. Iako Kigan još nije potvrđen kao glavna zvijezda, "The Immortal Man" funkcioniše kao kraj Tomijeve priče i jasno postavlja Djuka kao potencijalnog novog vođu.

Glmica Rebeka Ferguson je još jedno novo lice u ovom svijetu, i iako se sa entuzijazmom baca u ulogu, zvijezda filmova "Nemoguća misija" mogla bi izazvati kontroverze.

Izvor: Youtube printscreen / The Graham Norton Show

"Gledati plavokosu, plavooku švedsku glumicu kako stavlja tamnu periku i igra lik koji je navodno Romkinja navodi na pomisao: 'Hm, ovo djeluje pomalo upitno'", piše autor.

Tim Rot je takođe novo lice u filmu, kao korektan, ali pomalo mlak negativac.

"Peaky Blinders" je serija u kojoj glumci dolaze da "ukradu scenu" - "Sjetite se Toma Hardija kao jevrejskog gangstera Alfija, ili Adrijana Brodija koji je došao sa gotovo savršenom imitacijom "Kuma". Rot je u redu, ali bledi u poređenju sa tim upečatljivim likovima koji su se ranije suprotstavljali Tomiju, tvrdi autor i dodaje da je najveći greh filma to što ne uključuje Alfija, kojeg naziva najboljim linkom.

"Ako ste nesrećni pratilac na filmskom sastanku sa fanom 'Peaky Blindersa' i nikada niste gledali seriju, vjerovatno možete gledati 'The Immortal Man' kao samostalan film a da se ne izgubite previše. Neki događaji i likovi iz prethodnih sezona se pominju, ali film se toliko fokusira na Tomija i Djuka da gotovo funkcioniše kao dvoglasna priča između njih. The Immortal Man“ na nekim mjestima postaje mračan i sumoran, i povremeno prilično depresivan. Ali to odgovara ovoj priči", piše u tekstu i naglašava da ima dovoljno klasičnih, "Peaky" trenutaka.

Izvor: Instagram/Printscreen

"Poput scene u kojoj neko sazna šta se dešava kada pokuša da zapreti Tomiju, ili kada Marfi veličanstveno jaše konja dok svira tematska pjesma 'Red Right Hand' od Nick Cave & The Bad Seeds – da je film i dalje veoma zabavan. The Immortal Man“ predstavlja dostojan oproštaj od kultnog antiheroja koji stoji rame uz rame sa klasicima poput Tonyja Soprana i Waltera Whitea".

Pojedini fanovi su na mreži X otkrili i da ćemo gledati scenu zbog koje je cijela sala u bioskopu ostala u šoku:

there’s one scene in peaky blinders: the immortal man that is gonna have every fan with hands over their mouth just sitting there in shock. like i actually

gasped.pic.twitter.com/6ScocTsedy — diya (@watchwithdiya)March 5, 2026

Pogledajte trejler: