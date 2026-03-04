5 filmova u kojima na kraju pobjeđuju negativci: Priče u kojima zlo prolazi nekažnjeno

Ukoliko volite naslove u kojima psihološka igra negativca u fokusu, donosimo pet naslova koji će vas držati na ivici do kraja

Ukoliko ste fanovi filmova koji se ne završavaju "hepi endom", i u kojima pravda ne stiže na vrijeme, a moralna ravnoteža ostaje narušena, onda su priče u kojima negativac pobjeđuje pravi izbor za vas. Ovakvi filmovi pomijeraju granice klasične dramaturgije i razbijaju očekivanja publike, ostavljajući gorak, ali snažan utisak.

Izdvajamo kultne naslove u kojima zlo ne dobija kaznu koju zaslužuje, kao i manipulacija, a posljednji kadrovi jasno poručuju da svijet nije uvijek pravedno mjesto.

Se7en

Dvojica detektiva istražuju niz brutalnih ubistava inspirisanih sa sedam smrtnih grijehova. Kako se slučaj približava kraju, postaje jasno da ubica ne želi samo da bude uhvaćen – već da dovrši svoju “poruku”. U završnici, njegov plan se ostvaruje do posljednjeg detalja, ostavljajući utisak da je upravo on režirao čitav rasplet i moralno porazio sve oko sebe.

No Country for Old Men

Priča počinje kada običan čovjek pronađe torbu punu novca na mjestu obračuna narko-kartela, što pokreće nemilosrdnu potjeru. U središtu svega je Anton Čigur, hladnokrvni ubica koji djeluje kao neizbježna sudbina. Film odbija klasičnu osvetu ili pravdu – zlo opstaje, a negativac odlazi gotovo netaknut, što pojačava osjećaj besmisla i nemoći.

The Usual Suspects

Nakon misteriozne eksplozije na brodu, jedini preživjeli svjedoči o moćnom kriminalcu koji stoji iza svega. Kroz njegovu priču slaže se kompleksna slagalica podzemlja i prevare. U finalu se otkriva da je pravi manipulator sve vrijeme bio pred očima publike, i da je uspio da nadmudri i policiju i gledaoce.

Gone Girl

Nestanak mlade žene pretvara se u medijski spektakl i istragu u kojoj je njen suprug glavni osumnjičeni. Kako se istina polako otkriva, priča dobija neočekivan obrt i postaje igra manipulacije i kontrole. Negativac pobjeđuje jer uspijeva da oblikuje stvarnost po sopstvenim pravilima, bez kazne i bez griže savijesti.

Primal Fear

Ambiciozni advokat preuzima odbranu mladića optuženog za brutalno ubistvo nadbiskupa, vjerujući da je riječ o naivnoj i traumatizovanoj osobi. Suđenje donosi niz preokreta i psiholoških igara. Tek u završnici postaje jasno da je čitav slučaj bio pažljivo odigrana predstava, i da je negativac uspio da iskoristi sistem kako bi izašao kao pobjednik.

