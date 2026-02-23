Skandal sa dodjele BAFTA nagrada: Psovke i uvrede iz publike šokirale gledaoce

Voditelj BAFTA (British Academy Film Awards), Alan Kaming, zamolio je za "razumijevanje" nakon što je aktivista za podizanje svjesti o Turetovom sindromu, Džon Dejvidson, psovao i dobacivao uvrede pobjednicima i prezenterima.

Voditelj dodjele British Academy Film Awards (BAFTA), Alan Kaming, zahvalio je publici na razumijevanju u nedjelju uveče nakon nekoliko ispada aktiviste za podizanje svijesti o Turetovom sindromu, Džonu Dejvidsonu Davidson, tokom ceremonije.

Dejvidson, koji je inspiracija za film nominovan za BAFTA nagradu "I Swear", dijagnostikovan je sa sindromom u 25. godini. Njegovi simptomi, koji su se prvi put pojavili kada je imao 12 godina, uključuju tikove i nekontrolisane ispade, često praćene nekontrolisanim psovanjem.

Tokom ceremonije čulo se više ispada, uključujući uzvik "shut the f*ck up" ("umukni j*bote") tokom uvodnog govora predsjednice BAFTA-e Sara Put, kao i "f*ck you" (j*bi se") kada su reditelji filma "Arco", koji je osvojio BAFTA nagradu za najbolji dječji i porodični film, primali priznanje.

Tokom još jednog ispada, publika u dvorani čula je Dejvidsona kako izgovara pogrdnu rasnu uvredu dok su Majkl B. Džordan i Delroj Lindo dodjeljivali nagradu za najbolje vizuelne efekte filmu "Avatar: Fire and Ash".

"Možda ste primijetili poneku nepristojnu riječ u pozadini. To može biti dio načina na koji se Turetov sindrom ispoljava kod nekih ljudi, kao što film istražuje to iskustvo", rekao je Alan publici, među kojom su bili i princ i princeza od Velsa. "Hvala vam na razumijevanju i na tome što pomažete da se stvori prostor pun poštovanja za sve".

Pogledajte slike sa dodjele:

Ispadi se nisu čuli u drugom dijelu ceremonije, kada se činilo da je Džon Dejvidson napustio salu. BAFTA nije odgovorila na upite o tome da li je otišao svojom voljom do trenutka objavljivanja, ali je izvor ranije rekao za Variety da je Dejvidson bio "pozvani gost" i da ni pod kojim okolnostima ne bi bio zamoljen da napusti ceremoniju.

BAFTA takođe nije odgovorila na pitanje da li će ispadi biti isječeni iz televizijskog prenosa, koji se u Ujedinjenom Kraljevstvu emituje sa dvočasovnim odlaganjem na kanalu BBC One.

Najveći pobjednik večeri bio je film "One Battle After Another", koji je odnio čak šest nagrada, uključujući one za najbolji film i režiju, potvrdivši svoju dominaciju u sezoni nagrada. Glumačka polja obilježili su Robert Aramajo i Džesi Bakli kao najbolji glumac i glumica, dok su priznanja za najbolju sporednu ulogu Šonu Penu i Vunmi Mosaku. "Hamnet" je proglašen najboljim britanskim filmom, a "Sentimental Value" je osvojio nagradu za najbolji film koji nije na engleskom jeziku. Uz to, poseban BAFTA Fellowship dodijeljen je Doni Lengli za izuzetan doprinos filmskoj industriji.

