Turski film "Žuta slova" osvojio "Zlatnog medvjeda"

Film "Žuta slova", drama o tome šta se dešava u braku pod velikim političkim pritiskom, osvojio je nagradu "Zlatni medvjed" na Berlinskom filmskom festivalu.

Izvor: HALIL SAGIRKAYA / AFP / Profimedia

U turskoj drami, smještenoj u Njemačkoj, glume Ozgu Namal i Tansu Bičer kao bračni par glumca i dramaturškinje koji gube posao i moraju da napuste svoje udobne živote nakon što turska država počne da progoni muža zbog objavljivanja kritičkog sadržaja na internetu.

Na 76. Međunarodnom filmskom festivalu Berlinale holivudska zvijezda i oskarovka Mišel Jeo primila je počasnog "Zlatnog medvjeda" za životno djelo.

Za glavne nagrade festivala "Zlatnog" i "Srebrnog medveda", takmičila su se 22 filma, a predsjednik žirija je bio njemački režiser Vim Venders.