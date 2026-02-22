Rađena po čuvenom romanu: Netfliksova serija "Muzej nevinosti" – ljubavna priča koja osvaja publiku

Ljubitelji istorijskih drama i snažnih ljubavnih priča odnedavno mogu uživati u novoj Netflixovoj turskoj seriji - "Muzej nevinosti", vizuelno raskošnoj adaptaciji istoimenog romana nobelovca Orhana Pamuka.

Izvor: Netflix/printscreen

Serija je na platformu stigla 13. februara i odmah privukla veliku pažnju publike, a gledaoci upozoravaju da je nakon prve od devet epizoda teško prestati s gledanjem.

Riječ je o ekranizaciji jednog od najpoznatijih ljubavnih romana savremene književnosti. U režiji Zeynep Günay, priča vodi gledaoce u Istanbul sedamdesetih godina prošlog vijeka i prati događaje od 1975. do 1984. godine. U središtu radnje je Kemal (Selahattin Paşalı), mladić iz bogate istanbulske porodice koji se, uprkos zarukama s djevojkom iz visokog društva, bezglavo zaljubljuje u siromašnu rođaku i prodavačicu Füsun (Eylül Lize Kandemir).

Serija je dobila izuzetno pozitivne reakcije gledalaca i čitalaca Pamukovog djela, koji ističu autentičnu atmosferu Istanbulske svakodnevice i emotivnu dubinu likova.

Put do ekranizacije bio je dug i složen. Prvu verziju adaptacije Pamuk je odbio jer se radnja previše udaljila od originala. Nakon što je 2022. godine sudskim putem povratio prava na adaptaciju, odlučio je ponovo pokrenuti projekat uz veću kreativnu kontrolu. Autor je ranije isticao da je želja svakog pisca da vidi svoje djelo na ekranu, ali i da su motivi često kombinacija umjetničkih i praktičnih razloga.

Zanimljivo je da je Pamuk još 2012. godine u Istanbulu otvorio stvarni Muzej nevinosti, u kojem su izloženi predmeti inspirisani romanom.

Ostaje da gledaoci sami procijene da li serija uspijeva prenijeti magiju književnog djela.