Poljska serija "Lead Children" među najgledanijim: Istinita priča o trovanju djece olovom i zataškavanju

Hit serija "Lead children", odnosno "Ołowiane dzieci" za kratko vrijeme je postala jedna od najgledanijih, a inspirisana je pravim događajem iz '70-ih, kada su djeca u oblasti Šleske bila izložena visokom nivou olova zbog rada obližnjih rudnika i topionica.

U moru novih naslova na Netfliksu iza kojih većinski stoje američka ili britanska produkcija, pravo osvježenje su pojedina evropska ostvarenja koja su, uprkos manjem budžetu, uspjela da se probiju na liste najgledanijih serija, i da nadmaše konkurenciju.

Jedno od najvećih iznenađenja u proteklih godinu dana su Poljaci koji su najprije "zatresli" filmsku scenu mini-serijom "Heweliusz", istinitom pričom o brodolomu trajekta MS Jan Heweliusz, koji se 14. januara 1993. godine prevrnuo u Baltičkom moru, usmrtivši najmanje 56 ljudi.

Sada se pojavio još jedan poljski naslov koji je nadmašio prethodnika i u pitanju je takođe serija po istinitoj priči - "Lead children", odnosno "Ołowiane dzieci".

Ova serija raznijela nas je na komade osvrnuvši se na lik i djelo dr Jolante Vadovske-Krul, mlade poljske ljekarke koja je odlučila da objavi masovne slučajeve trovanja olovom među djecom koja žive u blizini topionice u Šopjenice.

O čemu se radi u "Lead Children"?

Radnja je smještena u komunističku Poljsku, sedamdesetih, i prati odlučnu mladu doktorku Jolantu koja radi u malom industrijskom gradu koja je odlučna da zaštiti zdravlje djece, čak i ako to znači da će morati da se suprotstavi moćnom komunističkom sistemu.

Radeći sa djecom dolazi do šokantnog otkrića — bolesti koje su njene kolege opisivale kao "misteriozne" zapravo su posljedica trovanja olovom, izazvanog radom industrijskog postrojenja u Šopjenice.

Svjesna razmjera opasnosti, Jolanta uprkos pritiscima vlasti odlučuje da reaguje i pokrene borbu za spas djece, ulazeći u direktan sukob sa represivnim državnim aparatom. Na tom putu suočava se sa brojnim preprekama, jer politički vrh i uticajni pojedinci nastoje da zataškaju skandal kako bi zaštitili sopstvene interese.

Među njima je i oficir Hubert Njeđela čiji je zadatak da prikrije razmjere trovanja u topionici. Političku težinu priče dodatno pojačava lik Zdzislava Grudzenja, čovjeka spremnog na sve kako bi zadržao moć u Šleziji, kao i šleski vojvoda Jerži Zjente, političar rastrzan između lojalnosti sistemu i iskrene brige za narod kojem pripada.

Jolanta je pripremala doktorat sa više hiljada uzoraka koji bi potvrdili njenu priču, ali je na obrani odbijaju, uključujući i doktorku koja joj je sve vrijeme bila mentorka. Razlog je pretužan - bilo je ili da se složi sa koleginicom i prihvati doktorat ili novo krilo u dječijoj bolnici, što je prihvatila, što joj Jolanta nije zamjerila. Ipak, mlada doktorka uspjela je da spasi djecu, ali i da utiče na ljude da se pobune.

Pogledajte trejler:

Lead Children Izvor: YouTube

Istina je da je hrabra doktorka Jolanta Vadovska-Krul kasnije dobila počasni doktorat. Univerzitet u Šleziji dodijelio joj je titulu počasnog doktora kao priznanje za njenu hrabrost i zasluge u otkrivanju masovnog trovanja olovom kod djece u regionu Šopjenica tokom 1970-ih, kao i za njen dugogodišnji medicinski i društveni doprinos. Njena priča je u Poljskoj danas simbol ljekarske etike i građanske hrabrosti.

Krul je radila kao pedijatar više od četiri decenije. U penziju je otišla tek početkom 2000-ih, nakon duge karijere posvećene liječenju djece i borbi za javno zdravlje. I poslije penzionisanja ostala je aktivna u javnosti, posebno kada je riječ o podizanju svijesti o posljedicama trovanja olovom i značaju ljekarske odgovornosti.

Zašto treba da je gledate?

Serija počinje u sumornoj atmosferi, a kako radnja odmiče ton postaje sve mračniji, ali to nije mana, naročito ako vas privlače stvarni događaji koji su je inspirisali. Uprkos težini priče, jasno se ističe poruka da pojedinci ipak mogu da ustanu, suprotstave se i pokrenu promjene, a ako ništa, ovo je dovoljan razlog da ovom poljskom remek-djelu date šansu.

