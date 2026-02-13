Umrla Ljiljana Pavić: Scenaristkinja i supruga Siniše Pavića preminula u 91. godini

Ljiljana Pavić, srpska scenaristkinja i supruga poznatog scenariste Siniše Pavića, preminula je u 91. godini.

Izvor: Instagram/zarjok

Od njen se emotivnim riječima oprostio Žarko Jokanović.

"Danas nas je napustila naša Ljiilja Pavić. Scenaristkinja koja je sa svojim suprugom Sinišom Pavićem napisala najljepše i najvoljenije srpske serije, upisane u trajno kulturno dobro ove zemlje. I nježna i suptilna pjesnikinja, koja je za te serije napisala najljepše balade, koje im daju dušu. naša neponovljiva Ljilja... Hvala vam za predivno prijateljstvo, ljubav i dobrotu koji ste nam darivali... sada, u nekim novim prostranstvima, sa vašim Sinišom, u nekoj zvjezdanoj topolskoj 18, smišljajte nove priče i pišite nove pjesme... a mi ćemo se sjećati, tugovati i voljeti vas. zauvijek... Vaš Žarko."

Ljiljana Pavić je pisala scenarija za serije "Bela lađa", "Stižu dolari", "Junaci našeg doba", "Porodično blago", "Bolji život"...