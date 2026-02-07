logo
Preminuo čuveni basista sastava "Television": Oglasio se njegov prijatelj i otkrio posljednje riječi koje su razmjenili

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Fred Smit, basista benda "Television", preminuo je u 78. godini, bruje strani mediji. Tužne vijesti potvrdila je i pomenuta grupa na društvenim mrežama.

Preminuo Fred Smit basista Television Izvor: Youtube prinscreen / Angel GVM

Fred Smit, basista benda "Television", preminuo je u 78. godini, prenose strani mediji. Tužne vijesti potvrdila je i pomenuta grupa na društvenim mrežama.

Smit je, inače, počeo sa "Angel and the Snake-om", pa je potom nastavio svoj put sa "Blondie".

Godine 1975, kada je napustio tu grupu, došao je u "Television" i zamenio Ričarda Hela. Nakon njihovog raspada (1978), međutim, nastavio je da svira na solo projektima kolega, kao i sa "The Roches", Vilijem Najlom, te bendovima "Peregrins" i "The Revelons".

Takođe, kao basista išao je i na turneje sa "The Fleshtones-ima".

Oglasivši se akonto njegove smrti, Džimi Rip ("Television") nije skrivao koliko ga je odlazak prijatelja rastužio.

"Godinama se borio sa bolešću, ali se i uvijek radovao novim projektima. Imali smo velike planove, ali nije nam se dalo. Srećom, bili smo u prilici da se pozdravimo i kažemo jedan drugom koliko se volimo. 'Volim te' su bile posljednje riječi koje smo razmjenili. Nedostajaće mi više nego što bilo kome i da zamisli", ispisao je na svom Instagramu on, dok uzrok smrti muzičara i dalje nije poznat javnosti.

 (24 sedam / MONDO)   

