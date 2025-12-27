Umro Peri Bamonte, gitarista grupe "The Cure"

Peri Bamonte, klavijaturista i gitarista grupe "The Cure", preminuo je u 65. godini, potvrdio je ovaj engleski indi rok bend na zvaničnoj veb-stranici.

Izvor: TheCure.com

Bend je u saopštenju napisao da je Bamonte preminuo na Božić kod kuće nakon kratke bolesti.

U saopštenju je navedeno da je Bamonte bio "vitalni dio" priče o bendu "The Cure", te podsjećaju da je bio stalni član grupe benda od 1990. godine, svirajući gitaru, šestožičani bas i klavijature, a nastupio je na više od 400 koncerata.

Bamonte, rođen u Londonu u Engleskoj 1960. godine, pridružio se bendu tokom turneje 1984. godine, radeći sa mlađim bratom Derilom, koji je tada bio menadžer grupe.

Prvo je radio kao asistent suosnivača i glavnog vokala Roberta Smita, prije nego što je postao punopravni član nakon što je klavijaturista Rodžer O`Donel napustio bend 1990. godine.

Bamonteov prvi album sa bendom bio je "Wish" iz 1992. godine, a nastavio je da radi sa njima na naredna tri albuma.

On je imao razne glumačke uloge u filmovima "Sudija Dred", "Krajnje vrijeme" i "Vrana".