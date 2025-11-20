Preminuo ​Geri Maunfild, basista benda "The Stone Roses"

​Geri Maunfild, basista grupe "The Stone Roses", preminuo je u 63. godini.

Izvor: Jane Barlow / PA Images / Profimedia

Vijest je objavio njegov brat Greg na Facebooku u izjavi u kojoj je rekao: "S najtežim bolom u srcu moram objaviti tužnu smrt svog brata. Geri 'Mani' Maunfild, počivaj u miru".

Kasnije je u komentarima dodao: "Ponovo ujedinjen sa svojom prekrasnom suprugom Imeldom".

Uzrok smrti još nije otkriven.

Mani je odrastao u Krumpsalu, Mančester, a pridružio se grupi "The Stone Roses" 1970. godine i svirao s bendom do njihovog raspada 1996. godine.

Njegova smrt dogodila se gotovo dvije godine nakon što je njegova supruga Imelda Maunfild umrla od raka, 18. novembra 2023. godine.