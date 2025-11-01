Če­ki Karjo umro je u 72. godini, a iza sebe je ostavio desetine filmova.

Francuski glumac Če­ki Karjo, poznat po ulogama u filmu "Nikita" i seriji "The Missing", preminuo je u 72. godini. Kako je prenijela agencija AFP, glumac je preminuo u petak nakon borbe sa karcinomom. Rođen je u Istanbulu, ali je odrastao u Parizu.

Njegovu smrt potvrdila je porodica - supruga, glumica Valeri Keruzore, i njihova djeca, koji su vijest saopštili putem saopštenja za medije.

Četiri decenije glumačke karijere

Karjo je bio poznat po brojnim ulogama u francuskoj i međunarodnoj kinematografiji, najčešće u filmovima i serijama krimi i trilerskog žanra. Tokom gotovo 40 godina karijere, igrao je u desetinama filmova, a u kasnijem periodu života pronašao je novi uspjeh u televizijskim produkcijama.

Njegov prvi veliki uspjeh stigao je još 1982. godine sa filmom "La Balance", kriminalističkim trilerom koji mu je donio nominaciju za prestižnu Cezar nagradu u kategoriji "Najbolje muško otkriće godine". Široj publici postao je poznat po ulozi Boba, instruktora ubica u čuvenom filmu Lika Besona "Nikita" iz 1990. godine.

Uloga po kojoj ga pamti publika

Britanska publika ga najviše pamti po ulozi detektiva Žilijena Batista u hit seriji "The Missing" (2014), koja se bavila potragom za nestalim dječakom u Francuskoj.

U prvoj sezoni glumio je uz Džejmsa Nesbita i Frensis O’Konor, dok je u drugoj, emitovanoj 2016. godine, ponovo tumačio Batistu, ovog puta u priči o nestaloj djevojčici u Njemačkoj. Zahvaljujući izuzetnim kritikama i velikom uspjehu, lik Žilijena Batista dobio je sopstveni spin-of, seriju "Baptiste", koja je premijerno prikazana na BBC One 2019. godine.

Od pozorišta do Holivuda

Če­ki Karjo je rođen 4. oktobra 1953. godine u Istanbulu, kao sin turskog vozača kamiona špansko-jevrejskog porijekla i majke Grkinje, navodi list "Le Monde". Karijeru je započeo u pozorištu, a zahvaljujući izraženoj glumačkoj snazi i upečatljivom pogledu, ubrzo se probio i na filmsko platno.

Pored francuskih filmova poput "Jovanka Orleanka" (1993) i "Veoma duga vjeridba" (2004), igrao je i u velikim međunarodnim produkcijama – Ridli Skotovom filmu "1492: Osvajanje raja" (1992) i Džejms Bond hitu "Golden Eye" (1995).

Jedna od njegovih glavnih uloga bila je lik Nostradamusa u istoimenom filmu iz 1994. godine, dok je najmanje pojavljivanje imao u filmu "Ameli“ (2001) - gdje se pojavio samo kao fotografija u albumu sa ličnim dokumentima.

Če­ki Karjo je ostavio dubok trag u evropskoj i svjetskoj kinematografiji, poznat po svojoj smirenoj harizmi, snažnim likovima i glumačkoj dosljednosti. Tokom karijere sarađivao je sa nekim od najvećih imena francuskog i svjetskog filma, a njegovo ime ostaće zabilježeno među onima koji su francusku glumu učinili prepoznatljivom širom svijeta.

