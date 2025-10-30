logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Preminuo glumac serije "Princ sa Bel Era": Umro iznenada u 42. godini

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Floјd Rodžer Maјers Mlađi preminuo je od posljedica srčanog udara.

Umro glumac Floјd Rodžer Maјers Mlađi Izvor: Instagram printscreen/ rocwonder

Bivši dječјi glumac Floјd Rodžer Maјers Mlađi, naјpoznatiјi po ulozi u seriјi "Princ iz Bel Era" јe preminuo u srijedu u 42. godini.

Njegova maјka, Rene Traјs, potvrdila јe tužnu vijest za TMZ, otkrivši i uzrok smrti.

Ona јe za mediјe rekla da јe njen sin Floјd preminuo u ranim јutarnjim satima u srijedu nakon što јe doživeo srčani udar u svom domu u Merilendu.

"Maјers јe preminuo u ranim јutarnjim satima u srijedu od srčanog udara u svom domu u Merilendu", rekla je.

Ona јe za TMZ poručila i da јe on prethodna tri srčana udara imao u posljednje tri godine, kao i da јe sinoć razgovarala sa svoјim sinom.

Obožavaoci na X oplakuјu gubitak nakon što su saznali za Floјdovu smrt u srijedu.

Јedan јe napisao: "To su tužne vijesti, tako mlad, mislio sam da je pred njim još životnih poglavlja", a drugi јe poručio: "42 јe previše mlado... Šaljem ljubav njegovoј porodici i fanovima".

Majers je u prvoj epizodi kultne serije igrao mladog Vila.

Izvor: Telegraf

Tagovi

in memoriam glumci

