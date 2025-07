Zbogom Teo: Glumac iz "Kozbija" se udavio na odmoru u Karipskom moru

Svijet je juče potresla vijest da je u 54. godini preminuo Malkolm Džamal Vorner, glumac nominovan za Emi nagradu, koji je osam sezona tumačio lik Tea Hakstabla u seriji "Kozbi Šou".

Izvor: Youtube printscreen / PurpleRain500

Pravosudno-istražni odsjek Kostarike saopštio je agenciji AP u ponedjeljak da se Malkolm Džamal Vorner utopio u nedjelju popodne na plaži na karipskoj obali Kostarike. Plivao je na plaži Kokles u provinciji Limon, kada ga je struja povukla dublje u okean.

Spasioci iz Crvenog krsta Kostarike pronašli su ga bez znakova života i prebačen je u mrtvačnicu. Vorner je bio na odmoru sa porodicom.

Prijatelji i kolege glumca odali su mu počast putem društvenih mreža.

"Volim te, Malkolm", napisala je Trejsi Elis Ros, koja je igrala njegovu suprugu u seriji "Reed Between the Lines". "Prvo sam te upoznala kao Tea, kao i cijeli svijet, a zatim si postao moj prvi televizijski muž. Srce mi je slomljeno. Kakav glumac i prijatelj si bio: topao, blag, prisutan, ljubazan, dubok, duhovit, elegantan. Učinio si svijet svjetlijim mjestom. Šaljem mnogo ljubavi tvojoj porodici. Žao mi je zbog ovog nezamislivog gubitka".

Moris Čestnat, koji je radio sa Vornerom na seriji "The Resident", rekao je da mu je "srce slomljeno".

"Unosio je toliko dubine, topline i mudrosti u svaku scenu i razgovor. Jedan od najboljih ljudi u ovom poslu. Počivaj u miru, brate. Tvoje nasleđe živi dalje".

Pjevačica i glumica Ledisi napisala je: "Radost u tvom glasu dok si pričao o ćerki posljednji put kad smo razgovarali je sve o čemu mogu da mislim... Hvala ti što si bio svjetlost. Lekcija iz dostojanstva. Svaka čast".

Holi Robinson Pit je rekla da je upoznala Vornera osamdesetih, kada je njen otac radio kao scenarista-producent na seriji "Kozbi šou". Ostali su prijatelji decenijama.

"Teško mi je da ovo obradim. Malkolm je bio toliko voljen, poštovan, prava televizijska ikona... Uvijek ljubazan, duhovit i davao je najbolje zagrljaje. Šaljem iskreno saučešće njegovoj majci Pameli i porodici… Nismo spremni da se oprostimo - ali živio si s ciljem, dostojanstveno i prisutno. Počivaj u miru, prijatelju. Tvoje svjetlo i dalje sija".

Pored glume u seriji "Kozbi šou", Vorner je režirao pet epizoda u posljednje tri godine prikazivanja. Bio je režiser i šest epizoda serije "All That", kao i pojedinih epizoda serija "The Fresh Prince of Bel-Air", "The Resident", "Kenan & Kel" i "Reed Between the Lines".

Nakon što je 1986. nominovan za Emi za sporednu ulogu, Vorner je ostvario na desetine TV uloga. Bio je glavni glumac u seriji "Malcolm & Eddie" (četiri sezone, režirao 17 epizoda) i šest sezona glumio A.J. Ostina u "The Resident".

(MONDO)