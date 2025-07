Nekada zvijezda nezavisnog filma, danas "digitalna prostitutka": Gdje je nestao autor kultnog filma "Buffalo ’66"

Vinsent Galo danas izgleda kao hodajući projekat umjetnika koji testira granice ukusa, koncepta i identiteta.

Vinsent Galo je kultni glumac, čudnih filmskih ali i životnih izbora. Ako ga se sjećate iz uloge ekscentričnog i zagonetnog ortaka Džonija Depa u kultnom filmu “Arizona Dream” Emira Kusturice – niste jedini.

Vinsent Galo je početkom devedesetih bio jedno od najintrigantnijih lica nezavisnog američkog filma, umjetnik čija pojava nikada nije ostavljala ravnodušne. A danas? S vremena na vrijeme, ljudi ga se sjete, ali iz raznih nefilmskih razloga.

Ko je Vinsent Galo?

Galo se proslavio kao scenarista, reditelj i glavni glumac u kultnom filmu “Buffalo ’66” (1998), u kojem je, uz Kristinu Riči, stvorio intimnu i pomalo bizarnu bajku o marginalcima i melanholiji Amerike. Film je postao must-watch među filmofilima širom svijeta. Tri godine kasnije, snimio je i “The Brown Bunny” – film koji je izazvao pometnju na festivalu u Kanu, ali je uprkos svemu postao predmet obožavanja fanova arthouse filmova.

No, ako ste pomislili da je Galo nakon toga nestao, grdno ste se prevarili – samo se preselio na sopstveni web sajt, koji izgleda kao internet verzija njegovog karaktera: neobičan, haotičan, i potpuno svoj, i najbezbjedniji ste ako mu ne prilazite često.

U svijetu gdje zvijezde prodaju sve – od svojih parfema do NFT-a, Galo je otišao korak dalje. Na njegovom zvaničnom sajtu, u sekciji “Merchandise”, možete pronaći… pa, stvari koje djeluju kao parodija na poznate ličnosti i njihov ego trip. S tim što sve što prodaje tamo je stvarno.

Prodaje sebe

Na primjer, “jedan dan sa Vinsentom Galoom” košta 50.000 dolara (troškovi nisu uključeni), a kako piše u opisu:

"Ja, Vincent Gallo, zvijezda klasika kao što su Buffalo 66 i The Brown Bunny, odlučio sam da se stavim na raspolaganje svim ženama. Ženama koje mogu da me priušte, naravno. Za skromnu sumu od 50.000 dolara, plus troškovi, mogu ispuniti želju, san ili fantaziju bilo koje žene".

Na drugom dijelu stranice, ide još dalje – nudi čak i svoju spermu za milion dolara. I ne, ovo nije umjetnička instalacija u nekom njujorškom avangardnom muzeju, već dio njegovog sajta koji djeluje kao spoj autoironije, bizarnosti i provokacije.

Vinsent Galo danas izgleda kao hodajući projekat umjetnika koji testira granice ukusa, koncepta i identiteta. Njegov sajt više podsjeća na performans u nastavcima, nego na standardni fan-portal. Nema društvenih mreža, nema interakcije – samo niz ekscentričnih ponuda koje se preklapaju s konceptualnim humorom, misterijom i crnim marketinškim genijem.

Gdje je Vinsent danas?

Galo se rijetko pojavljuje u javnosti, ne daje intervjue, i njegovi novi filmski projekti su i dalje u fazi najava. Posljednji put smo nešto čuli o njemu kad je pred posljednje američke izbore podržao Donalda Trampa. Ipak, i ovakvim digitalnim ispadima uspijeva da ostane u fokusu alternativne scene, pa makar i na marginama mejnstrima.

Da li se sve ovo može shvatiti kao meta-komentar na komodifikaciju umjetnosti i tijela, ili je samo riječ o muškoj sujeti u padu – pitanje je za ozbiljnu debatu.

