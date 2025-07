Pamtimo ga iz Maratonaca i kao Radovana III: Govorio je da je ovo uloga njegovog života

Sigurno je da svako od nas ima svoju omiljenu ulogu Zorana Radmilovića, ali se u top 3 odgovora gotovo uvijek nađu Radovan III, Bili Piton iz "Maratonaca" ili Majstor Života iz "Majstorske radionice".

Izvor: Youtube printscreen / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal

Na današnji dan 1985. godine preminuo je jedan od najvećih i najomiljenijih srpskih i jugoslovenskih glumaca, Zoran Radmilović. Iako je ostavio bezbroj nezaboravnih uloga, sam Radmilović je smatrao da će ga publika najviše pamtiti po jednoj posebnoj ulozi - kralju Ibiju iz istoimene predstave.

U intervjuu koji je dao 1982. za časopis Nada, Zoran Radmilović je govorio upravo o ovoj kultnoj ulozi.

"Neću da kažem da me je Ibi izbacio na površinu, ali sam svjestan toga da nosim pečat te uloge. Kad me se ljudi budu sjećali jednog dana, sjećaće me se po toj predstavi. Vjerovatno da jesam Ibi i samo Ibi, sa još nekim uzgrednim komponentama ličnosti, koje mi daju neke druge odigrane uloge", rekao je poznati glumac.

Kralj Ibi Zoran Radmilović Izvor: Youtube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal

"Kralj Ibi" je premijerno izveden 1964. godine u Ateljeu 212, u režiji Ljubomira Draškića, a Radmilović je tumačio glavnog junaka na način koji je publiku ostavio bez daha. Iako je u početku glumac Ljubom Tadić pokušavao da se uklopi u koncept predstave, poslije mjesec i po dana shvaćeno je da njegova energija ne odgovara apsurdu komada, pa je na scenu stupio Radmilović.

Njegov pristup liku bio je toliko snažan i zarazan, da je nerijetko produžavao izvođenje predstave sa planiranih 90 minuta na čak tri sata, oduševljavajući publiku i stvarajući pravu "ibijevsku" fan zajednicu. Radmilovićev Ibi bio je groteskno karikaturalni kralj, koji izaziva smijeh i nelagodu istovremeno, briljantno spajajući Šekspira, dadaizam i političku satiru u jednom liku.

Zoran je predstavu izvodio sa takvom energijom da je publika postajala njen sastavni dio, zajedno sa glumcem učestvujući u neponovljivom ritualu svake večeri. Iako je osamdesetih predstava izvođena rjeđe, Radmilović je znao da je "odglumio do kraja" svog lika, ostavljajući iza sebe neizbrisiv trag u pozorištu.

Prisjetimo ga se:

